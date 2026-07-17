В Бобровском районе Воронежской области строят современный поселок за 5 миллиардов

фото: Правительство Воронежской области

16 июля Губернатор Воронежской области Александр Гусев и заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев посетили Бобровский район, где реализуется проект комплексного развития сельских территорий.

фото: Правительство Воронежской области

В начале Александр Гусев и Алексей Гордеев побывали в микрорайоне «Эко-деревня» поселка Лушниковка. Здесь гости торжественно вручили символические ключи от индивидуальных домов семьям зоотехников «ЭкоНиваАгро Северное» Перегудовых и ветеринарных врачей предприятия «ЭкоНиваАгро Восточное» Городковых. Предназначенное для работников агропромышленного комплекса жилье построили по государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Затем Губернатор и заместитель Председателя Государственной Думы посетили строительную площадку детского сада, рассчитанного на 240 мест. Его строительство в «Эко-деревне» в рамках госпрограммы ведется с 2026 года. Стоимость проекта составляет 475,6 млн рублей, завершение намечено на август 2027 года.

фото: Правительство Воронежской области

Двухэтажное здание детсада рассчитано на десять возрастных групп детей от полутора до семи лет. В дошкольном учреждении предусмотрены современные образовательные пространства, специализированные кабинеты для творчества и подготовки к школе, сенсорная комната, медиа-комнаты, лаборатории для экологических исследований, зимний сад, помещение для игр с водой и песком. Также будут современный пищеблок, прачечная и благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками. Сейчас подрядчик проводит устройство монолитного каркаса здания.

Затем Александр Гусев и Алексей Гордеев вручили ключи от квартир в новых домах микрорайона «Эко-деревня». Их также построили для сотрудников агропромышленного комплекса в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Счастливыми новоселами стали семьи работников тепличного комплекса «Воронежский»: Наталья Белых, Инна Сотникова, Наталья Зиброва и воспитывающая пятерых детей семья Татьяны Животченко.

фото: Правительство Воронежской области

По словам Александра Гусева и Алексея Гордеева, создание комфортных условий для жизни на селе, строительство современного жилья и социальных объектов сегодня являются важнейшими направлениями государственной политики. За шесть лет действия госпрограммы на территории Воронежской области построено, реконструировано и капитально отремонтировано 368 объектов, реализовано 237 проектов по благоустройству. Общий объем финансирования составил 9,8 млрд рублей, из которых 6,5 млрд рублей выделил федеральный бюджет, а 1,1 млрд рублей – привлеченные внебюджетные средства.

– С 2020 года в стране начала действовать государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». И один из главных вопросов, на которые программа призвана ответить: «Что из себя должен представлять сельский населенный пункт в 21 веке?». Благодаря госпрограмме в Боброве сделан комплексный проект. Появилось желание федеральной, региональной и местной власти создать поселок, эко-деревню, - отметил Алексей Гордеев.

В программу развития территории Бобровского района уже вложено более 5 миллиардов рублей, в том числе 3,5 миллиарда рублей – федеральные средства. Представители бизнеса, дополнительно выделили еще почти 400 миллионов рублей.

фото: Правительство Воронежской области

- Здесь строится не просто жилье, а комплексная и социальная инфраструктура, инженерная инфраструктура, территория для отдыха. Это образец, как должна выглядеть сельская территория, конкретный населенный пункт в 21 веке, где будет достойная жизнь людей, доступная высокооплачиваемая работа и главное – будет задерживаться молодежь. Так что проект этот можно тиражировать не только по Воронежской области, но и на всю страну, – резюмировал Алексей Гордеев.

Заместитель Председателя Государственной Думы добавил, что на прошлой неделе на заседании ГосДумы с докладом выступил министр экономического развития Максим Решетников. Депутаты введут в документы термин «сельские агломерации», который объединит более 1600 сельских агломераций по всей стране, включая все районные центры.

По мнению Алексея Гордеева, Бобровский район представляет хорошую перспективу для сельских территорий России, демонстрирует возможность остановить процесс обезлюдения и стягивания людей в большие города.

Губернатор Александр Гусев отметил огромную роль федеральной поддержки в реализации проекта, а также помощь государственной программы комплексного развития сельских территорий. За последние четыре года регион получил по ней около 6,5 млрд рублей, став одним из лидеров по объёму привлечённых средств. Особую благодарность за поддержку в реализации проекта глава региона выразил Алексею Гордееву.

– Мы посмотрели сегодня на план развития, здесь будет проект с общей численностью жителей более пяти тысяч. Со всей необходимой инфраструктурой: это и детский садик, и школа, и спортивный объект – стадион, и парк. Уже сейчас мы видим, что здесь более ста пятидесяти детишек подрастает, которые в садик пойдут вот в следующем году. А к следующему году, как глава обещает, будет уже там больше двухсот шестидесяти. Так что жизнь здесь уже по-настоящему начинает кипеть, в хорошем смысле слова. Уверен, что это будет точкой притяжения не только с точки зрения развития экономики района, – сказал Губернатор.

Несмотря на существующие трудности, реализация программ благоустройства районных центров Воронежской области будет продолжена, заверил губернатор.

фото: Правительство Воронежской области

Ирина Казанина