В регионе запрещена продажа топлива в канистры, а также действуют временные ограничения на отпуск. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Воронежской области держат на постоянном контроле ситуацию с обеспечением населения горюче-смазочными материалами. Для оперативного мониторинга наличия топлива и ценовой ситуации профильные ведомства ежедневно собирают данные почти с 200 автозаправочных станций региона.

Ситуация с бензином в Воронеже на 16 июля 2026

По данным ежедневного мониторинга, 92-й бензин можно купить более чем на 37 процентах АЗС региона, АИ-95 – на около 35 процентах, солярку – на более 70 процентах.

– Специалисты УФАС по Воронежской области непрерывно изучают обоснованность высоких цен у местных сетей, – напомнили в региональном правительстве.

В ходе проверки было установлено, что одна из крупных воронежских сетей АЗС лишь незначительно превышает стоимость топлива по сравнению с федеральными конкурентами. В то же время другие участники регионального рынка подняли цены гораздо существеннее.

Ограничения на отпуск бензина в Воронеже и области

В Воронежской области введен запрет на продажу топлива в канистры, а также действуют временные лимиты на его отпуск через пистолеты. Нормы заправки зависят от расположения автозаправочной станции:

в пределах Воронежа - не более 20 литров бензина и до 30 литров дизельного топлива на один автомобиль.

на федеральных и региональных трассах - до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива.