Депутаты Воронежской горДумы согласовали перенос Дня города и создание комиссии по работе с ветеранами СВО

фото: Воронежская городская Дума

15 июля на девятом заседании Воронежской городской Думы депутаты согласовали несколько важных вопросов. Первым из них стала дата празднования Дня города.

Поскольку в этом году празднование Дня города (третья суббота октября) совпало с датой выборов в Государственную Думу РФ, то было решено городские торжества перенести на неделю раньше. День города будем отмечать 12 сентября.

Также депутаты согласовали создание новой постоянной комиссии городской Думы по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции. По словам депутата Воронежской городской Думы, ветерана боевых действий Михаила Гамбурга, необходимость такой структуры назрела давно.

фото: Воронежская городская Дума

- Мы отмечаем рост числа обращений от ветеранов СВО и членов их семей, - рассказал депутат. – Это свидетельствует о том, что обществе назрела необходимость в особом внимании к проблемам тех, кто защищает интересы нашей страны. В этом смысле создание профильной комиссии очень своевременно.

В задачи комиссии будет входить координация действий общественных организаций, администрации города, федеральных органов в целях оказания помощи ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

- Работы предстоит много, - считает Михаил Гамбург. –Новая комиссия наладит взаимодействие с военкоматами, органами социальной защиты, медицинскими организациями.

фото: Воронежская городская Дума

Ирина Казанина