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Воронежские власти продолжают мониторинг обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Данные собираются почти с 200 заправок региона.

Ситуация с бензином в Воронеже на 13 июля 2026

По данным на утро 13 июля, бензин марки АИ 92 имеется в наличии почти на 40% автозаправочных станций, АИ 95 – на 37%, дизельное топливо – почти на 70%.

– Основные поставщики топлива на региональный рынок констатируют сохранение проблем с логистикой, несмотря на задействование дополнительного транспорта и внеочередные поставки. Поэтому почти все сети сохраняют ограничения по объему отпускаемого топлива в одни руки и запрет на заправку в тару. На всех АЗС остается резервный запас для специального транспорта и служб жизнеобеспечения, – рассказали в областном правительстве.

Ограничения на отпуск бензина в Воронеже и области

Напомним, в регионе запрещена продажа топлива в канистры, а также действуют временные ограничения на отпуск. В зависимости от сети они составляют:

- бензин - от 20 до 60 литров;

- дизельное топливо - от 30 до 200 литров, а на отдельных трассовых АЗС - до 250 литров.

В будни приоритет отдается городским населенным пунктам, а на выходных территориям вдоль трасс.

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Представители сетей АЗС просят воронежцев не создавать дополнительные трудности, вставая в очереди при необходимости заправить 5-10 литров «до полного бака». Заправка впрок существенно повышает время ожидания и осложняют доступ для тех автомобилистов, в чьих баках топливо действительно заканчивается.

Полицейские призывают крупных потребителей горюче-смазочных материалов, особенно сельхозпроизводителей, крайне внимательно относиться к предложениям от неизвестных поставщиков. В последнее время правоохранители зарегистрировали два факта крупного мошенничества при попытке покупки топлива по низкой цене. После перечисления денег на счет «продавец» переставал выходить на связь. Автомобилистам тоже следует остерегаться «бензиновых» аферистов.

Кроме того, власти Воронежской области продолжают взаимодействовать с основными участниками топливного рынка. С некоторыми представителями местных сетей работает УФАС, анализируя оправданность выставления высокой цены.