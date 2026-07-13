«Главное – не потерять веру в себя, друзей и в тех, с кем мы вместе строим будущее»: Александр Гусев принял участие в форуме «Молгород-2026»

Фото правительства Воронежской области

10 июля в Воронеже прошел XVII Межрегиональный молодежный форум «Молгород-2026». В нем приняли участие Губернатор Воронежской области Александр Гусев и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Евгений Ревенко. Глава региона пообщался с молодыми людьми и обсудил с ними несколько актуальных тем: семьи, выбора профессии, развития региона, роли искусственного интеллекта и других.

Фото правительства Воронежской области

«ВРАГ ПЫТАЕТСЯ НАС РАЗЪЕДИНИТЬ»

В приветственном слове участникам форума Александр Гусев отметил, что «Молгород» семнадцать лет объединяет инициативную, талантливую и неравнодушную воронежскую молодежь. Глава региона акцентировал, как важно в непростых для страны и мира условиях сохранять патриотизм:

– Наш враг пытается всякими способами нас разъединять: военными и экономическими методами и, самое главное, пытается воздействовать на наши эмоциональные струны. Прошу это единство и доверие друг к другу не терять. Уверен, мы преодолеем все сложности. Главное – не потерять веру в себя, в своих друзей и в тех людей, с которыми мы вместе строим будущее нашей страны.

По мнению Александра Гусева, общение власти с молодежью позволяет лучше слышать и понимать ее запросы, способствует совместному поиску решений в общественных вопросах.

Фото правительства Воронежской области

КАРЬЕРА СЕМЬЕ НЕ ПОМЕХА

Рассуждая о расстановке жизненных приоритетов, Губернатор отметил ошибочность противопоставления создания семьи желанию сделать карьеру.

– Если пришла любовь, то нужно создавать семью независимо от того, на какой карьерной ступени ты находишься. Но при этом всегда нужно стремиться двигаться вперед и профессионально расти, – уверен глава региона.

Молодым людям также следует прислушиваться к советам родителей, но окончательное решение принимать самостоятельно и нести за него ответственность.

– Если в семье есть взаимное уважение, родители принимают решение своих детей, даже если оно отличается от их собственного мнения, – резюмировал Александр Гусев.

Одним из важных вопросов общения стало трудоустройство молодых специалистов. Глава области отметил существующую потребность предприятий региона в квалифицированных инженерных, технических и управленческих кадрах. Ссылаясь на собственный жизненный опыт, Александр Гусев назвал эти специальности наиболее перспективными в современных реалиях:

– Искусственный интеллект может заменить какие-то вспомогательные операции, но инженеров, рабочих и управленцев он не заменит. Если хотите устойчивую и долгую карьеру – выбирайте инженерное направление.

Фото правительства Воронежской области

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ И ЖИЗНИ

Молодые люди спросили мнение губернатора о том, какие достопримечательности Воронежской области могут заинтересовать гостей из других регионов. Александр Гусев посоветовал начать знакомство с областного центра, а затем показать многочисленные исторические, культурные и природные достопримечательности в районах.

Говоря о развитии малых городов и сельских территорий, Губернатор акцентировал внимание на развитии инфраструктуры и создании комфортных условий для жизни и работы молодежи.

Хорошим стимулом для повышения эффективности государственного управления может стать конструктивная критика, в том числе и со стороны СМИ. Такие публикации позволяют власти увидеть проблему и найти пути ее решения. Губернатор заметил, что спокойно воспринимает критику и считает ее ограничение бессмысленным.

Губернатор поблагодарил участников форума за активную гражданскую позицию, инициативность и стремление участвовать в развитии Воронежской области, а также вручил молодым людям благодарственные письма.