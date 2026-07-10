«Нашли в тяжелом состоянии»: в Воронежской области спустя три дня спасли пропавшую без вести пенсионерку

Проверили пруд, строительные котлованы, овраги и крутые обочины дорог Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте..

В ночь с 7 на 8 июля 79-летняя Валентина Михайловна Картавская ушла из своего дома в поселке Подгоренский Воронежской области и исчезла. У пенсионерки проблемы со здоровьем. «Возможна потеря памяти, не ориентируется в пространстве», — подчеркнули в ориентировках. Спустя трое суток ее нашли живой — в тяжелом состоянии, но живой. Историей поделились добровольцы регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» 10 июля.

«Прозвон больниц и ориентировки не дали результатов»

Заявка на горячую линию поисковиков поступила 10 июля около 18:00 — не от родственников, а от сотрудников полиции. К тому моменту бабушка уже двое суток отсутствовала дома. Приметы: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. В день исчезновения она была одета в голубой с желтыми полосками халат, черно-белые гамаши, белый платочек.

— Из предоставленных данных стало известно, что у нее имеются проблемы со здоровьем, что требовало немедленной организации активных поисковых мероприятий, — рассказала информационный координатор Елена с позывным «Миледи». — К сожалению, прозвон больниц и размещение ориентировок не дали результатов. Поэтому мы незамедлительно объявили о выезде на место пропажи.

Спустя несколько часов после завершения работы штаба пришла долгожданная новость — Валентина Михайловна найдена Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте..

«Риск остаться без топлива на полпути»

Волонтеры снова столкнулись с одной из основных за последнее время проблем в регионе — сложностями с топливом.

— В последнее время для добровольцев стало все сложнее отправляться на такие далекие расстояния, так как существует риск остаться без топлива на полпути, будь то к штабу или обратно домой, — пояснил старший на месте Денис с позывным «Вьюрок».

Тем не менее, в ночь на 10 июля нашлись восемь смельчаков, готовых рискнуть. С топливом в том числе помогли волонтерам полицейские. Сформировали два экипажа, первый выехал в 23:30. Штаб развернули с расчетом на работу до 5:30 утра — времени было в обрез. Координатор-консультант еще до прибытия групп обозначила зоны поиска, а Денис, находясь в пути, удаленно ставил задачи.

«Мы отстаем от нее на 5 часов»

На месте волонтеров встретили полицейские и передали новую информацию — свидетельство, которое указало, что поисковики отстают от пропавшей на целых пять часов.

— Мы обменялись новыми вводными, быстро скорректировали их с уже существующими задачами и отправились выполнять, — говорит Денис.

Группы разделились и начали прочесывать окрестности. Проверили пруд, строительные котлованы, овраги и крутые обочины дорог — каждый уголок, где могла бы находиться Валентина Михайловна. Трое добровольцев с позывными «Муся», «Снежка» и «Ричи» остались на месте для усиления местных служб.

Группы разделились и начали прочесывать окрестности Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте..

Доставили в больницу

Спустя несколько часов после завершения работы штаба пришла долгожданная новость — Валентина Михайловна найдена. Живая. Ее экстренно госпитализировали.

— Отряд представляет собой огромный и слаженный механизм, в состав которого входят не только поисковики, но и все те, кто оказывается рядом и готов помочь! — объяснили волонтеры.