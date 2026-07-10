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На заседании регионального оперштаба 10 июля обсудили топливный вопрос. Эта тема уже несколько недель является одной из наиболее острых.

Ситуация с бензином в Воронеже на 10 июля 2026

- Очевидно, что у нас пока сохраняется сложная ситуация. По информации, полученной в рамках ежедневного мониторинга, обеспеченность автозаправочных станций на территории Воронежской области бензином в среднем составляет около 50%, дизельным топливом – почти 70%. Случаи резкого повышения цены на отдельных малых АЗС уже изучаются коллегами из УФАС, - сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, нагрузка на федеральные и региональные станции по сравнению с прошлым летом выросла практически в полтора раза. И даже если компании восстанавливают логистику до прежнего уровня, вводят дополнительные бензовозы, это не снижает величину очереди за топливом. Некогда достаточные объемы выбираются за считанные часы.

- Мы уже свели к минимуму пользование служебным транспортом в правительстве области и во всех наших структурах, дали соответствующие рекомендации всем муниципалитетам. Просим воронежцев, которые пользуются личным транспортом и имеют несколько автомобилей в семье, продумывать совместные маршруты и отказываться хотя бы от одной машины.

Власти пообещали увеличить количество единиц общественного транспорта в часы пик, чтобы поездка в нем была комфортнее и доступнее. Особые правила заправки автобусов и маршруток уже проработаны с АЗС.

Последние новости о ситуации с бензином в Воронеже

Кроме того, оперштаб решил с сегодняшнего дня скорректировать работу комплексов видеофиксации вблизи заправок. Также ответственные специалисты пересмотрят штрафы, которые были разосланы находившимся в очередях воронежцам с 8 июля.

Вместе с тем жителей просят не заправляться впрок, не увеличивать ажиотаж, чтобы была возможность обеспечить бензином людей в отдаленных районах области. По словам губернатора, сейчас в проработке находится ряд мер для стабилизации ситуации, среди них необходимость заправки по четным и нечетным числам. Такое решение уже приняли в соседней Липецкой области.

Ограничения на отпуск бензина в Воронеже и области

Напомним, в регионе действуют временные ограничения на отпуск топлива и запрет на его продажу в канистры. В зависимости от сети они составляют:

- бензин - от 20 до 60 литров;

- дизельное топливо - от 30 до 200 литров, а на отдельных трассовых АЗС - до 250 литров.

Также ранее власти сообщали, что в будние дни приоритет отдается городским населенным пунктам, а на выходных территориям вдоль трасс.

Сервисы для определения АЗС с топливом

Чтобы до приезда на заправку знать о наличии на ней топлива, можно воспользоваться цифровыми сервисами. Один из таких запустил Сбер совместно с 2ГИС. Информация обновляется автоматически на основе обезличенных платежных данных и охватывает более 23 тысяч АЗС по всей стране.

Яндекс также добавил специальный режим «Есть топливо» в свое приложение. На карте отображаются АЗС, где водители успешно заправились в течение последнего часа. Владельцы авто могут помочь сделать карту еще точнее, отмечая ситуацию на заправках в сервисе.