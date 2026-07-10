«Бог считает, что мы должны быть вместе, поэтому нас уберег»: воронежцы поделились семейными историями

Фото: Наталья Нагибина

На этой неделе в Воронеже отмечали День семьи, любви и верности. Наиболее масштабное торжество устроили на территории Благовещенского кафедрального собора. 8 июля здесь прошла церемония награждения многодетных и юбиляров семейной жизни. Им вручили ордена «Родительская слава», медали того же ордена и медаль «За любовь и верность». Пятерых женщин поздравили с присвоением звания «Мать-героиня».

На чествовании присутствовали пары, прошедшие через все жизненные препятствия вместе, укрепляя свой союз. Некоторые из них ответили на наши вопросы.

«САМЫЙ ЦЕННЫЙ ПОДАРОК ОТ МУЖА – ПИСЬМА С ВОЙНЫ»

Так, историей своей любви поделилась семья Казаковых – Анжелика Юрьевна и Дмитрий Викторович. Их союзу исполнилось десять лет. Пару наградили почетным знаком за заслуги в воспитании детей. Дмитрий Викторович участник СВО, отмечен высокой наградой – Орденом Святого Георгия VI степени. Супруги активно участвуют в работе с юнармейцами, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи.

– Есть ли у вас памятные подарки друг от друга, которые вам ценны?

– Для меня самый ценный подарок от мужа – это письма с войны. Почему письма? Просто тогда не было вообще никакой связи, и только они помогли через расстояние давать ощущение, что супруг рядом. Сейчас эти переписки заламинированы и будут передаваться в нашей семье из поколения в поколение.

– Какие советы вы могли бы дать молодым парам?

– Не пытаться переделать друг друга, принять таким, какой есть. Уважать, быть честными и поддерживать.

– Есть ли у вас совместное хобби?

– Вместе с семьей мы занимаемся военно-патриотическим воспитанием детей и организовываем клуб по этой же тематике. А также любим просто с детьми играть в русское лото.

– Есть ли одна вещь, за которую вы благодарны судьбе по сей день?

– Я рада, что муж вернулся с войны здоровым: с руками, с ногами. И сейчас мы все счастливы наконец-то. Для меня это самое главное. Я сильно переживала за него. Вместе мы все преодолеем, а одной мне было тяжеловато.

Семья Казаковых. Фото: Полина Беседина

– Был ли у вас такой момент, когда вы поняли, что это ваш человек и вы хотите пройти с ним вместе всю жизнь.

– Да. Это я его заметила и начала искать время для знакомства. Он тогда был серьезным и ответственным, так как строил дом. И я подумала, что вот такой мне мужчина и нужен. Вместе мы построим свой дом.

– Была ли какая-то привычка вашего супруга, которая вас удивляла в первое время?

– Нет, у нас постоянно между собой состязания по достижениям. Мы стремимся друг за другом. Если я получаю образование, то и ему оно тоже нужно. Стараемся соответствовать друг дружке.

– Есть ли у вас традиционное семейное блюдо, которое вы готовите на все праздники вместе?

– Традиционного блюда как такого нет, потому что мы постоянно любим экспериментировать. На праздники у нас на столе обычно рецепты многих стран – даже сейчас вспомнить их названия не можем. Больше всего любим разнообразие.

«СВЕРИЛ РОСТ ПО ЛАМПОЧКЕ В ПОТОЛКЕ»

На мероприятии мы встретили и семью из Грузии – Лали Кафтарадзе и Мераба Карчаидзе. Они вместе уже 42 года. Создали ансамбль грузинского танца «Багратиони» – Лали Джималовна сделала для него яркие костюмы. Мераб Сардионович также ведет активную общественную деятельность в Национальной палате при губернаторе Воронежской области. Семья получила поздравительный адрес от главы региона.

– Как вы познакомились?

– Я приехал домой в Грузию в отпуск из армии, и мою семью пригласили в ее деревню. Меня в том числе, случайно – так и познакомились мы на чьем-то дне рождения. Лали мне очень сильно понравилась. Но я тогда почему-то думал, что она выше меня, и все выжидал момент, чтобы сверить ее рост с моим. Наконец дождался, пока она пройдет по центру зала и достанет макушкой до лампочки. А потом сам пошел и стал так же проверять, дотянусь ли до нее или нет. Коснулся – и понял: это то, что надо.

– Какие советы вы могли бы дать молодым парам, которые только начинают свою совместную жизнь?

– Терпение, способность любить, компромиссы – без этого никак нельзя. Мы раньше радовались совсем по-другому, так как уже родились в счастье и любви. Сейчас, конечно, есть эти хорошие чувства, но они несвободные. Как-то ограничиваем себя, сдерживаемся в чем-то. Это неправильно. Мы разучились радоваться. Надо жить и уделять внимание мелочам.

Семья Лали Кафтарадзе и Мераба Карчаидзе. Фото: Полина Беседина

– Есть ли у вас семейные традиции?

– Конечно, есть: какой грузин без вина, хинкалей и шашлыка! Раньше нас часто приглашали в цветные журналы, чтобы мы проводили мастер-классы по заворачиванию хинкалей. Мы с Лали готовили фарш, тесто и вместе выезжали на мероприятия. Сейчас учим маленьких детей их готовить – это наша традиция.

– Всегда ли вы жили в Воронеже?

– Нет, мы переехали в тысяча девятьсот… ха-ха, в прошлом веке! В 1984 году я отслужил на Урале во внутренних войсках и поступил учиться в Воронеж. Потом после свадьбы мы переехали с Лали сюда.

– По каким местам любите здесь гулять?

– Любим гулять по центральным улицам: не все время же шашлык кушать, да хинкали – нужно еще и мороженое.

«СРЕДИ НОЧИ НЕ ПОБОЯЛСЯ ПРИЕХАТЬ К МОИМ РОДИТЕЛЯМ»

Сергей Станиславович и Людмила Алексеевна Зенкевич вместе уже 48 лет. Они воспитали двоих дочерей. Супруги работают учителями в школе, и их педагогический стаж на двоих равен 74 годам. На праздничное награждение они пришли как гости, так как свою медаль «За любовь и верность» получили в 2021 году, в период масок и еще не ушедшего коронавируса.

– Нам нравится посещать подобные мероприятия. На них происходит не только награждение, но и праздничные выступления от разных домов культуры. Мы радуемся за другие семьи так же, как тогда, когда сами получали медаль. И приходит осознание, что с каждым годом число таких долгих и крепких отношений только растет, – поделились супруги.

– Что для вас самое глупое, из-за чего могут развестись люди? Какие можно дать советы парам, которые не осознают еще всей ценности друг друга?

– Из-за необдуманности, глупости и мелочей. Разводы могут случиться оттого, что люди просто не умеют слушать и слышать, уступать и уважать друг друга. Нужно прислушиваться и анализировать все. Свои ошибки – в первую очередь. Если любишь – уступаешь.

– У Петра и Февронии была история с чудесным исцелением. А случалось ли в вашей жизни какое-нибудь чудо, которое случилось именно благодаря вашей поддержке? Момент, в который поняли: без нее/него я бы не справился/ась?

– Такого яркого момента у нас, может, и не было. Но был другой: когда мы поняли, что только вдвоем сумеем справиться с трудностями. В тот день нашей первой дочери Маше был год – и ее крестили. Попали в страшную аварию. Господь не допустил, чтобы мы тогда разбились. И мы поняли, что Бог – с нами, и он считает: мы должны быть вместе. Поэтому и уберег нас. Не дал годовалой дочке остаться сиротой.

Семья Зенкевич. Фото из архива героев публикации.

– Назовите одно качество в характере друг друга, которое вас раздражало в первые годы, а теперь это полюбилось и даже внимания не обращаете на такой пустяк.

– Ну, полностью он меня вообще не раздражал. По молодости мы были увлечены работой, потом у нас сразу были маленькие дети. Мы все время старались поддерживать друг друга и именно помогать. Независимо от того, женские ли это дела или мужские, делали все, что могли, – ответила Людмила Алексеевна.

А Сергей Станиславович с улыбкой добавил:

– Сейчас стало больше таких качеств, которые не устраивают. Ха-ха, раньше мы на них внимания не обращали. Но все равно с любовью приходит осознание, что мы бы не смогли друг без друга.

– Какое ваше любимое семейное блюдо?

– Все! Но блинчики особенно. Эть – со сковородки сразу в рот! – поделился муж.

– Какой самый нелепый поступок в молодости сделал Сергей Станиславович, после чего вы поняли: «Все, я влюбилась. Мое сердце растаяло».

– Да поступков вроде прям таких и не было. Но единственное, наверное, когда мы еще не встречались. Не договаривались вообще ни о чем: ни о каких серьезных отношениях – просто начали общаться. И когда он ушел в академический отпуск, то приехал в 11 часов ночи к моим родителям, потому что не застал меня в Саратове. И я поняла: его упорство говорит о том, что все-таки я ему дорога. Так как он приехал в Саратов по непогоде, а меня в институте нет. Нашел мою подругу и на попутных машинах они добирались в совхоз. Среди ночи не побоялся приехать к моим родителям – не подумал о последствиях и о моем папе, который мог это не так воспринять!