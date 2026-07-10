Воронежские муниципальные проекты отмечены на всероссийском уровне

фото: Правительство Воронежской области

В стенах правительства Воронежской области прошла торжественная церемония чествования участников III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Награды лучшим представителям местного самоуправления вручил заместитель губернатора Дмитрий Маслов, передав им благодарственные письма от главы региона Александра Гусева.

Вице-губернатор напомнил, что премия, учрежденная Президентом России в 2023 году, создана для признания выдающихся заслуг муниципальных служащих, чья работа напрямую влияет на качество жизни граждан. Он подчеркнул, что именно от их оперативности, чуткости к чужим проблемам и готовности поддержать инициативы жителей зависит атмосфера в каждом городе и селе.

фото: Правительство Воронежской области

- Эти награды имеют особое значение, потому что во все времена именно на людях, работающих на земле, держалось государственное управление. Сегодня, когда мир переживает непростой период, муниципальная власть остается самой близкой к людям. От вашей инициативы, ответственности и умения добиваться результата зависит очень многое, — обратился к присутствующим Дмитрий Маслов.

Он также акцентировал внимание на необходимости постоянного движения вперед и внедрения свежих решений. В свою очередь, региональное правительство гарантирует всестороннюю поддержку местным начинаниям.

Министр внутренней политики Елена Дерганова призвала коллег уже сейчас приступать к проработке новых идей. Это позволит с еще более убедительными результатами заявить о регионе на федеральном уровне уже в 2027 году.

фото: Правительство Воронежской области

Напомним, что в этом году организаторы получили свыше 62 тысяч заявок со всей страны. В числе финалистов оказались 16 представителей Воронежской области. Особого успеха добился глава Шуберского сельского поселения Сергей Иванов: его проект «Живи, село!» завоевал серебро в номинации «Развитие территорий – благополучие жителей».

Сам Сергей Иванов признался, что участие в форуме стало для него источником вдохновения:

фото: Правительство Воронежской области

– Название нашего проекта отражает его главную идею. Все начинается именно с села и с людей, которые каждый день работают на своей земле. Это люди дела, благодаря которым территории развиваются. Очень приятно чувствовать поддержку коллег. Такие конкурсы объединяют муниципальное сообщество и дают стимул двигаться дальше.