В Воронеже прошел фестиваль шахмат «Кубок Сергея Карякина» с участием выдающегося гроссмейстера

Фото: РИА "Воронеж"

13 июля в Воронеже на базе спортивной школы олимпийского резерва №13 прошел фестиваль шахмат «Кубок Сергея Карякина». Его почетным гостем стал международный гроссмейстер, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, сенатор и член партии «Единая Россия» Сергей Карякин. В рамках фестиваля мэтр провел сеанс одновременной игры, пообщался с участниками и вручил награды победителям.

Фото: РИА "Воронеж"

Развитие шахматного движения и формирование инфраструктуры является одним из важных направлений спортивной политики нашего региона. Именно эти вопросы стали темой встречи Губернатора Александра Гусева с Сергеем Карякиным, состоявшейся в правительстве региона перед открытием фестиваля.

В беседе также приняли участие руководитель проекта «Шахматные клубы Сергея Карякина», исполнительный директор Федерации шахмат Московской области Альберт Миннулин и заместитель Губернатора Дмитрий Маслов.

Александр Гусев поблагодарил Сергея Карякина за поддержку, отметив, что фестиваль предоставил воронежским ребятам уникальную возможность встретиться за шахматной доской с достойными соперниками.

фото: Правительство Воронежской области

- Мы рассчитываем, что турнир войдет в ежегодный спортивный календарь региона и будет привлекать все больше профессионалов и любителей, – сказал Александр Гусев.

Участники встречи также обсудили создание в нашей области в рамках проекта «Шахматы для СВОих» шахматных клубов в госпиталях. Эта мера послужит средством социальной реадаптации участников специальной военной операции. Открытие первого такого клуба запланировано на ближайшее время.

Еще один проект, который реализуют в регионе, - библиотека шахмат. Благодаря ей, поклонники интеллектуальной игры не только получат возможность взять книгу о шахматах или познакомиться с историей и биографиями великих мастеров. Библиотека также станет площадкой для проведения турниров и мастер-классов.

Прошедший в Воронеже фестиваль собрал юных шахматистов и взрослых любителей игры. Программа состязаний включала пять отдельных турниров: открытый, а также соревнования среди юношей и девушек 2009−2013 годов рождения, мальчиков и девочек 2014−2015, 2016−2017 и самых юных участников 2018 года рождения и младше.

Фото: РИА "Воронеж"

Турнир прошел по швейцарской системе в семь туров с обсчетом российского рейтинга. Участники играли 10-минутные партии с добавлением пяти секунд на каждый ход. По итогам соревнований победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами. Размер призового фонда составил 100 тысяч рублей.

Фото: РИА "Воронеж"

Ирина Казанина