Евгений Бажанов: «Дальнейший рост цен на топливо неизбежно отразится на коммунальных тарифах в Воронежской области»

Фото Областного Дома журналистов

9 июля в областном Доме журналистов прошла пресс-конференция министра ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгения Бажанова.

ЖАЛОБ НА ЗАХЛАМЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК СТАЛО МЕНЬШЕ

В начале общения глава ведомства рассказал о ситуации с вывозом мусора с контейнерных площадок. Эта проблема резко обострилась в Воронеже и других муниципалитетах весной на фоне затяжных снегопадов. Евгений Бажанов сообщил, что ведомство держит ситуацию на контроле.

- У нас по региону более 22 тысяч контейнерных площадок, только в Воронеже – больше двух тысяч. Это объективно большое хозяйство. Как в любой другой сфере ЖКХ, здесь есть сбои. Невозможно, чтоб в таком большом хозяйстве все работало идеально, особенно в условиях ограниченности средств. Можно было бы решить проблему деньгами, если бы они были.

Министр признал, что в течение зимы и весной было много нареканий к работе регоператора по обращению с отходами в части срыва графиков вывоза ТКО. Самой частой причиной этого была невозможность подъехать к площадкам из-за погодных условий или припаркованных машин.

- Весной жалоб на срывы графиков было огромное количество. Сейчас – в разы меньше, - отметил Бажанов. – Безусловно, есть объективные случаи захламления, которые решаются в индивидуальном порядке. Но и в будущем мы не застрахованы от ситуаций, когда на вывозе мусора могут отразиться, скажем, сложные погодные условия.

ДАЧНИКИ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ

Другой интересовавшей журналистов темой стала проблема электроснабжения Дальних и Ближних садов, также обострившаяся в зимний период. Напомним, электрические сети дачных поселков построены в 1953 году и были рассчитаны для снабжения садовых домиков в летнее время. Сами линии и электрические трансформаторы являются собственностью СНТ. Сейчас дачные домики стали использоваться воронежцами для круглогодичного проживания, и имеющихся мощностей для возросших потребностей дачников не хватает. В связи с этим поселки в зимнее время часто сталкиваются с аварийными отключениями электричества.

Комментируя вопрос журналистов, Евгений Бажанов рассказал, что вопрос не решен до сих пор.

- Очень много участников, которые должны принять решения, - прокомментировал Евгений Владимирович. – Нет понимания между собственниками «летних» домов и домов, где люди живот круглый год. Разделить расходы на модернизацию линии они не готовы. Но принимать это решение все равно надо. В зимний период СНТ потребляют в три раза больше энергии, чем им гарантировано по праву.

Председатели товариществ должны либо договориться с дачниками о сборе средств на модернизацию ЛЭП и оборудования, либо отключать электроснабжение при превышении нормативного потребления.

-Вопрос не решится, пока председатели не возьмут его решение на себя, - утверждает министр. – Министерство этого сделать не может, как не может выделить финансирование на увеличение мощности. Мы можем выступать только площадкой для переговоров сторон.

При этом, по словам министра, сроки поджимают:

- Если начать прямо сейчас, то есть время, чтобы до зимы провести модернизацию. Осенью – уже нет.

МУСОРОВОЗЫ ЗАПРАВЛЯЮТ НА АЗС ПО НОМЕРАМ

Ситуация на топливном рынке все больше вызывает тревогу воронежцев. Как дефицит бензина сказывается на работе коммунальных служб?

По словам министра, определенные трудности существуют, но пока не носят массового характера, а скорее единичны. И решаются точечно. Например, при дефиците топлива в конкретном районе коммунальные машины заправляют по госномерам в индивидуальном порядке.

При этом Евгений Бажанов отметил, что собственная база с запасами ГСМ в регионе имеется только на полигоне ТКО. А парк мусоровозов заправляется «с колес».

Рассуждая о перспективах такой ситуации, министр отметил, что сохранение существующей тенденции к росту цен на топливо, повлечет дополнительные затраты, что может в конечном итоге отразиться на тарифах.