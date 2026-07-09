Мадлен и Моисей Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Воронежский драмтеатр представил в июне премьеру «Мадлен и Моисей». Пьесу французского драматурга Пьера Оливье Скотто в переводе Ирины Прохоровой поставил худрук театра Владимир Петров.

Спектакль необычен по жанру, стилю и антуражу. Это тонкое, глубокое драмеди - все как в жизни, в которой рука об руку идет смешное и печальное.

Белый мягкий ковер, удобные, словно обнимающе со всех сторон кресла, но подсознательно чувствуешь совершенно несвойственную им холодную атмосферу. Да, кресла на поверку окажутся «дутыми»…

На прием к психоаналитику приходит пожилая женщина. Старушка настолько болтлива, что эксперт, ведущий прием с оттенком «усталой обреченности», даже не может вставить слово, чтобы ее выгнать. Взбалмолшная щебетунья, у которой, казалось бы, нет особых проблем, на самом деле одинока. И не только внешне. Но главное - внутренне. Эта опустошенность идет из глубокой юности, когда ей пришлось оставить своего ребенка. Эксперт тоже только на первый взгляд успешен. Но в процессе их недолгих встреч из скорлупы вылупляется рефлексирующий мальчик. Ребенок, брошенный в детстве. Недаром спектакль начинается с притчи, в котором зародыш в животе матери спрашивает, будут ли его любить, когда он родится, - окружающие, сверстники, сама мать? И на все ее ответ: нужно очень трудиться - и все будет… Как? А разве детей любят не просто потому, что они есть? По крайней мере, матери...

Мадлен и Моисей Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Это спектакль о сочувствии и сострадании, которых слишком мало осталось в современном мире. Но именно тут, на этом крохотном пространстве ковра, два одиночества, в конце концов, проникнутся друг к другу. Она станет ему своего рода приемной матерью на тот небольшой срок, оставленный жизнью. А он после ее смерти будет постоянно сверять свои поступки с ее одобрением.

Неслучайно спектакль показывают на малой сцене. Причем искусственно сузив и так камерное пространство зала до минимального «пятачка», ограничив его с двух сторон зрительскими трибунами. Зрители словно создают живые «стены» кабинета психоаналитика, в котором разворачивается действо. И сами словно примеривают на себя роли пациентов…

В спектакле играют Елена Гладышева и Юрий Смышников.