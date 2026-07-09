В Воронеже планируют отремонтировать и возвести девять новых детсадов и школу

фото: Воронежская городская Дума

На совместном заседании трех постоянных комиссий Воронежской городской Думы — по бюджету и инвестициям, по образованию и соцподдержке, а также по спорту и делам молодежи — депутаты рассмотрели корректировки муниципальной программы «Развитие образования». Ключевым вопросом стало формирование бюджетной заявки для включения объектов в областную адресную инвестиционную программу на период 2027–2030 годов.

фото: Воронежская городская Дума

С докладом выступила руководитель управления образования и молодежной политики администрации Воронежа Ольга Бакуменко. Она представила перечень объектов, которые предлагается добавить в план строительства и реконструкции.

Всего в перечень вошли 9 новых объектов:

· детский сад на 140 мест на Московском проспекте;

· детский сад на 310 мест в микрорайоне Шилово;

· детский сад на 120 мест на территории, ограниченной Московским проспектом, улицами 45 Стрелковой дивизии, Карпинского и Беговой;

· два детских сада (на 150 и 170 мест) и школа на 1500 мест в квартале между улицами 9 Января, Семилукская, Газовая, Краснодонская и Героев Сибиряков;

· детские сады №3, №68 и №143.

фото: Воронежская городская Дума

Помимо этого, были уточнены параметры стоимости строительства и приобретения в муниципальную собственность ряда социальных объектов.

Председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев акцентировал внимание коллег на важном значении принятого решения. Он подчеркнул, что внесение объектов в план капитального строительства и реконструкции — это необходимый этап для последующего поиска дополнительных источников финансирования.