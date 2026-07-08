«Хватали за волосы, угрожали порезать лицо»: троих воронежцев подозревают в нападении на одиноких девушек

Фото: ГУ МВД по Рязанской области Фото: архив.

Семью из Воронежской области подозревают в серии разбойных нападений на девушек в других регионах страны. По версии следствия, трое родственников — супружеская пара и брат мужчины — ездили по городам «на свидания», а на популярных сайтах знакомств искали своих жертв. «Романтические встречи» заканчивались грабежами и жестокими угрозами. Их поймали под Рязанью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Рязанской области 8 июля.

Первым подозреваемым оказался 27-летний житель Воронежской области, который через интернет находил девушек и приглашал их на свидание на дому. По версии следствия, как только хозяйка квартиры впускала «кавалера», он открывал дверь своим сообщникам — 27-летней супруге и 22-летнему брату. Группа врывалась в жилище и под угрозами забирала все сбережения, а телефоны жертв уничтожала или выбрасывала, чтобы те не могли сразу обратиться в полицию.

Угрожали избить и применить электрошокер

На счету криминального трио, как считает следствие, несколько эпизодов. В Рязани они напали на 23-летнюю девушку, забрав у нее 98 тысяч рублей и смартфон:

— Она говорила, что ее пугали физической расправой, хватали за волосы, а злоумышленница угрожала порезать ей лицо, — рассказали в полиции.

Спустя всего час фигуранты вломились к 18-летней девушке. Ее также угрожали избить и даже применить электрошокер. Отобрали 180 тысяч рублей.

Подозреваемые находятся под стражей

В полиции добавили, что в Тверской области злоумышленники подозреваются в ограбилении 27-летней местной жительницы на 100 тысяч рублей:

— Родственники так запугали последних потерпевших, что те согласились подать заявления только когда полицейские сообщили о задержании злоумышленников.

В других городах воронежцам везло меньше — потенциальные жертвы в последний момент отменяли встречи.

В ГУ МВД Рязанской области объяснили, как вычислили подозреваемых. Опросив первую пострадавшую, полицейские установили марку автомобиля и приметные госномера — иномарка была зарегистрирована в Воронежской области. Вскоре оперативники получили сигнал, что машина едет к границе региона. Там всех троих и задержали.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. В отношении родственников возбуждены уголовные дела за грабеж и разбой. За совершение особо тяжких преступлений им грозит до 10 лет лишения свободы.