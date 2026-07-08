Воронежская область наращивает темпы уборочной кампании

фото: Правительство Воронежской области

7 июля состоялось совещание в формате видеоконференции, посвященное промежуточным итогам уборочной страды. Мероприятие провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. На нем обсуждались прогнозы сбора ключевых культур, комплексная подготовка инфраструктуры к сбору урожая, а также обеспеченность аграриев горюче-смазочными материалами. Воронежскую область на мероприятии представил зампред регионального правительства Алексей Сапронов.

фото: Правительство Воронежской области

УРОЖАЙНОСТЬ ВЫШЕ ПРОШЛОГОДНЕЙ

Открывая заседание, Дмитрий Патрушев подчеркнул, что уборочная кампания в России уже стартовала: к сбору зерновых приступили 16 регионов, а общий намолот на текущий момент превысил 4,5 млн тонн. Агротехнические сроки соблюдаются неукоснительно, а урожайность выше, чем в прошлом году. При этом яровой сев в стране фактически завершен.

Одним из ключевых блоков обсуждения стала бесперебойная обеспеченность сельхозтоваропроизводителей материально-техническими ресурсами, в первую очередь — горюче-смазочными материалами. Дмитрий Патрушев акцентировал внимание на необходимости тотального контроля за топливным рынком в период страды. В качестве приоритетных мер он обозначил поставки ГСМ аграриям по прямым контрактам с нефтяными компаниями, а также через региональных операторов, с особым акцентом на поддержку субъектов малых форм хозяйствования.

фото: Правительство Воронежской области

ВОРОНЕЖСКИЕ АГРАРИИ В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

Как доложил Алексей Сапронов, сезонные полевые работы в регионе проходят по плану и находятся под контролем областного правительства. Общая посевная площадь под урожай 2026 года в Воронежской области составляет 2 миллиона 720 тысяч гектаров.

Яровой сев проведен на площади 1 миллион 914 тысяч гектаров. В структуре посевов:

· Зерновые и зернобобовые культуры размещены на 714 тысячах га;

· Технические культуры занимают значительный пласт: сахарная свекла высажена на 130 тысячах га, а подсолнечник — почти на 600 тысячах га.

Регион подошел к уборочной страде с готовой материально-технической базой. В распоряжении аграриев находятся порядка 5 тысяч зерноуборочных комбайнов, 6 тысяч грузовых автомобилей, более 15 тысяч тракторов, а также необходимое количество почвообрабатывающих и транспортных агрегатов.

В южных муниципальных районах области жатва уже стартовала: по состоянию на 7 июля обмолочено 4,5 тысячи гектаров. Выход на массовую уборку запланирован на вторую декаду июля.

фото: архив КП

ПРОГНОЗЫ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

По предварительным оценкам регионального Минсельхоза, аграрии Воронежской области в текущем году рассчитывают получить: 6 миллионов тонн зерновых; 5,7 миллиона тонн сахарной свеклы; 1,6 миллиона тонн масличных культур.

Кроме того, будут выполнены плановые показатели по производству картофеля, овощей и плодово-ягодной продукции. Достижение таких объемов позволит региону не только сохранить статус одной из ключевых житниц России, но и внести весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и выполнение федеральных обязательств по поставкам сельхозпродукции.

ТОПЛИВНЫЙ ВОПРОС — НА КОНТРОЛЕ

Отдельное внимание на совещании было уделено стабильности обеспечения ГСМ. В Воронежской области ситуация с поставками горючего оценивается как управляемая. Министерство сельского хозяйства региона во взаимодействии с федеральным Минсельхозом ведет непрерывный мониторинг цен и своевременности поставок.