Валерий Нененко: «Из прошлогоднего состава воронежского «Факела» к РПЛ готовы пять – шесть человек»

Максим Турищев. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Сезон-2026/27 станет для воронежского «Факела» десятым, который он проведет в элите отечественного футбола, и четвертым – за последние пять лет. Ряды клуба уже покинули защитник Василий Черов, полузащитник Никита Моцпан. На очереди – защитник Илья Гапонов, хавбеки Нури Абдоков и Лука Багателия, нападающий Георгий Гонгадзе. Велик шанс, что в аренду отдадут полузащитников Кирилла Симонова и Абдулу Багамаева.

Кто придет, большой вопрос. Виной всему необъяснимое отсутствие ответственных за селекцию функционеров. К тому же, очевидно, что без свежей крови «Факелу» будет крайне непросто сохранить прописку в элите.

- «Факелу» необходимо усилить вратарскую позицию, - считает экс-игрок воронежского «Труда» и бывший тренер «огнеопасных» Валерий Нененко. - Еще нужен хороший центральный защитник, а также опорник, плеймейкер и нападающий.

Валерий Нененко. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По словам Валерия Георгиевича, бывшие спортдир клуба Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов собрали неплохой коллектив для первой лиги. Но даже эти парни в конце сезона буксовали, хотя и справились с задачей – вышли в РПЛ.

- Но из прошлогоднего состава к элите готовы пять – шесть человек, - уверен 76-летний специалист. – Так что нужно усилить состав как минимум четырьмя – пятью сильными новобранцами.

Валерий Нененко специально для читателей «КП» напомнил о том, как действовала калининградская «Балтика» летом 2025 года, когда она по итогам сезона-2024/25 пробилась в элиту.

Тогда клуб из самого западного региона страны усилился двумя – тремя защитниками, в другие линии добавил, как минимум по одному добротному исполнителю. «Балтика» помимо защитника Бевеева приобрела еще трех иностранцев хорошего уровня.

- Так и нам нужно действовать, - уверен тренер, выведший «Факел» в высший дивизион чемпионата России по итогам сезона-1999.

Валерий Нененко доволен тем, что в Воронеже останется Максим Турищев, чей трансфер «Факел» выкупил у «Ростова» на уходящей неделе:

- На мой взгляд, он сейчас наш основной нападающий. Но «Факелу» нужен еще один, чтобы был быстрый, техничный, мог обыграть одного – двух соперников.

Напомним, что 7 июля воронежцы проведут первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону – с «Ростовом» на стадионе «Чайка». Начало поединка в 17:30.