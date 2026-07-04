Эволюция и живая политика: «Новые люди» выдвинули кандидатов в Госдуму от Воронежской области

Воронежскую область на выборы поведет депутат Госдумы Антон Ткачев (в центре). Фото: партия "Новые люди"

На федеральном съезде партия «Новые люди» утвердила кандидатов, которые будут представлять ее на выборах депутатов в Государственную Думу. Воронежскую область на выборы поведет депутат Госдумы Антон Ткачев.

Всего партия выдвинула 382 кандидата. Общефедеральную часть списка партии возглавили её председатель Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Общефедеральную часть списка партии возглавили её председатель Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Фото: партия "Новые люди"

Основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, выступая перед делегатами съезда, подчеркнул, что сегодня стране необходима «живая политика», ориентированная на развитие и доверие к людям.

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Фото: партия "Новые люди"

«Пять лет назад нам говорили, что в большую политику с такими идеями не пройти в Госдуму. Но мы сделали это. И доказали — что стать депутатом и остаться человеком можно», - сказал Алексей Нечаев.

Он также отметил, что эти выборы пройдут не между партиями, выбор будет между «политикой страха - и политикой доверия», «страной, где политики называют людей населением, — и страной, где человек звучит гордо». Такой подход он назвал эволюцией.

Региональный список Черноземья

Региональную группу №3, объединяющую Воронежскую, Белгородскую и Курскую области, поведёт депутат Госдумы Антон Ткачев. Парламентарий известен, как соавтор закона о легализации майнинга - сфера перестала быть теневой и получила правовое регулирование. Ткачев также создатель ряда проектов по работе с цифровыми технологиями - «Нейроволонтеры» для старшего поколения и «Новые старт» по адаптации и трудоустройству участников СВО.

В список «Новых людей» от Воронежской области также вошли руководитель регионального отделения Сергей Гурченко, члены партии Андрей Степаненко и Дмитрий Головков, муниципальный депутат Дмитрий Науменко и преподаватель ВГУ Антон Ходунов.

В одномандатных округах в Воронежской области «Новых людей» будут представлять: лидер партии в регионе и депутат областной Думы Сергей Гурченко (округ №92), предприниматель и депутат Воронежской городской Думы Андрей Суверин (округ №91), врач Воронежской областной больницы Татьяна Андриевских (округ №90).

Фото: партия "Новые люди"

- Новые люди - это двигатель изменений в регионах. Это люди, которым больше всех надо и для которых человечное отношение - ценность. Именно они - противовес тем самым чиновникам, которым проще «запретить и отчитаться», чем поддержать живую инициативу. За шесть лет в регионе мы объединили тысячи людей, которые хотят работать и развиваться здесь на воронежской земле, здесь они видят будущее своих детей. И для этого им нужно совсем немного: новые люди во власти и нормальные условия для жизни - без принудиловки и необдуманных запретов, - отметил руководитель партии в регионе Сергей Гурченко.

Выборы в Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие 5 партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».