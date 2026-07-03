Воронежский губернатор ознакомился с инвестиционной программой ГК «Молвест» до 2028 года

фото: Правительство Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил площадку ГК «Молвест» - «Молочный комбинат «Воронежский». Глава региона лично ознакомился с работой высокотехнологичных линий предприятия, где сегодня трудится около двух тысяч человек. В целом же штат группы компаний насчитывает порядка шести тысяч сотрудников.

ЦИФРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Производственные мощности комбината впечатляют: суточная переработка превышает 600 тонн молока, а ассортиментная линейка насчитывает более 200 наименований — от классического пастеризованного молока и кефира до десертных йогуртов и сливочного масла. Предприятие активно внедряет роботизированные системы и многоступенчатый лабораторный контроль качества, а также взаимодействует с федеральными и региональными научными институтами.

Особая гордость комбината — собственный центр прикладных исследований. Совместно с Воронежским государственным университетом инженерных технологий здесь работает экспериментальный цех, где разрабатываются технологии производства сухих молочных ингредиентов, включая рецептуры для детского, спортивного и специализированного питания.

фото: Правительство Воронежской области

ДИАЛОГ О СТРАТЕГИИ

В ходе визита Александр Гусев обсудил перспективы с основателем компании, депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым и гендиректором Анатолием Лосевым. Итоги 2025 года подтвердили статус «Молвеста» как одного из лидеров молочной отрасли России: компания наращивает финансовые показатели и укрепляет рыночные позиции. По прогнозам, по итогам 2026 года налоговые отчисления в областной бюджет превысят 1,2 млрд рублей.

Отдельное внимание на встрече уделили экспорту. Как отметили в руководстве компании, зарубежные поставки растут опережающими темпами, а ввод новых мощностей позволит значительно нарастить объемы экспорта в ближайшие годы.

фото: Правительство Воронежской области

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Губернатору также доложили о социальной политике «Молвеста». Компания сотрудничает с агроклассами, колледжами и вузами, модернизирует образовательную базу и открыла собственный учебный центр, где студенты и преподаватели проходят практику прямо на рабочих местах. Для сотрудников действует соцпакет ДМС, страхование от несчастных случаев, матпомощь молодым родителям и поддержка ветеранов предприятия. Заработная плата регулярно индексируется.

ИНВЕСТИЦИИ В ГЛУБОКУЮ ПЕРЕРАБОТКУ

Важным пунктом повестки стала инвестпрограмма до 2028 года с бюджетом около 13 млрд рублей. Средства пойдут на создание производств глубокой переработки молока и выпуск высокотехнологичных ингредиентов: концентратов и изолятов сывороточного белка, гидролизатов и быстрорастворимых смесей для специализированного питания.

Параллельно «Молвест» модернизирует действующие активы: ведется строительство нового завода по производству молочных ингредиентов, обновляются энергообъекты, логистическая инфраструктура и очистные сооружения.

фото: Правительство Воронежской области

Во время встречи с губернатором от руководства компании прозвучала инициатива о создании в Воронежской области научно-производственного центра биотехнологий. Он может объединить ученых, вузы и промышленников для разработки инновационных решений — от переработки сельхозсырья до выпуска новых белковых продуктов.

Александр Гусев инициативу поддержал и поручил правительству проработать возможность участия проекта в федеральных программах поддержки.

Также глава региона поблагодарил Аркадия Пономарева и коллектив компании за вклад в технологическое развитие:

фото: Правительство Воронежской области

— Сегодня Президент России и Правительство ставят перед регионами задачу достижения технологического лидерства в ключевых отраслях экономики. «Молвест» – яркий пример того, как эта задача успешно реализуется на практике. Здесь выпускается продукция мирового уровня, предприятие устойчиво развивается, инвестирует в новые технологии и создает комфортные условия для своих сотрудников. Помимо всех технологических и экономических задач, большое внимание компания уделяет своей позиции в ЭКГ-рейтинге – около 100 баллов. Именно такой системный подход обеспечивает долгосрочное развитие компании и экономики региона. Со своей стороны, Правительство области продолжит оказывать предприятию всю предусмотренную законодательством поддержку в реализации инвестиционных проектов.

Завершилась встреча торжественным моментом: губернатор вручил Аркадию Пономареву диплом «За доброту и милосердие» за многолетнюю благотворительную деятельность и значительный вклад в социальную сферу региона.