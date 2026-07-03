В шаге от дома: воронежские волонтеры спасли 76-летнюю женщину с деменцией

Добровольцы поисковой операции работали, как единый слаженный механизм Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже 76-летняя Александра Владимировна Зеленская, страдающая деменцией, незаметно вышла из дома и исчезла утром 28 июня. Родные пожилой женщины забили тревогу, обратились на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». К счастью, благодаря оперативной работе добровольцев, ее удалось обнаружить живой и невредимой.

«Бабушка где-то поблизости»

Как рассказали волонтеры 2 июля, инфорг поиска Екатерина с позывным «Аука» после заявки на поиск тут же оценила риски: диагноз пропавшей означал, что она не ориентируется в пространстве и вряд ли ушла далеко.

— После получения вводных стало очевидно, что бабушка находится где-то поблизости. Мы сделали ставку на тотальный опрос людей в местах скопления, внимательный осмотр всех магазинов, каждого подъезда дома и соседних дворов. Параллельно мы начали сбор записей с камер видеонаблюдения, чтобы вычислить направление движения, — пояснила «Аука».

Пока в жилом секторе кипела работа, дистанционное планирование лесных задач взяла на себя Галина (с позывным «Виспа»). Несмотря на то, что лес рядом с домом казался легкопроходимым, с обилием троп и умеренным трафиком, недооценивать его было нельзя.

— Первостепенной задачей стала детальная разведка. Мы сосредоточились на линейных ориентирах и глубоких оврагах — местах, куда могла упереться растерявшаяся женщина, — отметила координатор, выстраивая стратегию поиска в природной среде.

«Она сидела на ступеньках и чувствовала себя нормально»

Добровольцы поисковой операции работали, как единый слаженный механизм. По их словам, экипаж «Автонома-1» в составе Елизаветы («Кобальт») и Алексея («Усач») тщательно обследовал лесной массив, не упуская из виду даже естественные укрытия.

Параллельно «Автоном-2» — Ольга («Хельга») и Алексей («Стик») — начали проверку подъездов, предполагая, что женщина могла не выйти на улицу, а просто зайти в соседнюю дверь. В это же время «Автоном-3» (Ксения «Митра» и Александр «Копанета») работали с заявителями, восстанавливая детали хронологии, чтобы сузить квадрат поиска.

Счастливый финал оказался одновременно и будничным, и поразительным для спасателей:

— Первый же свидетель у дома бабушки дал нам нужную зацепку. Мы решили проверить подъезд, где находится ее квартира, — и каково было удивление, когда внутри мы обнаружили пропавшую. Она сидела на ступеньках и чувствовала себя нормально. Мы выяснили, в какой квартире она живет и отвели ее домой к дочери. Все закончилось хорошо. Это был мой первый «Найден, жив!». Огромное спасибо соседям, которые не прошли мимо и предложили помощь, — поделился эмоциями Алексей.

. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте..

На данный момент добровольцы ищут 85-летнюю Евдокию Николаевну Зайцеву, местонахождение которой неизвестно с 1 июля, с. Нижнемарьино (Тресоруковское с.п., Лискинский р-н, Воронежская обл.), а также 80-летнего Чурсина Анатолия Дмитриевича, местонахождение которого неизвестно со 2 июля, с. Болховское (Задонского м.о. Липецкой обл). Если вы обладаете любой информацией, пожалуйста, сообщите об этом на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или по номеру 112.