Раменье Опера пройдет в последние выходные августа Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» собрала гид по фестивалям, которые пройдут летом 2026 в Воронежской области.

ЛЕТНИЕ ФЕСТИВАЛИ 2026 В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА РОДИНЕ ПЯТНИЦКОГО

3 и 4 июля в Воронежской области пройдет XXI Всероссийский фестиваль народной песни, музыки и танца «На родине Пятницкого» (6+). Он посвящен 115-летию со дня первого выступления русского народного хора, носящего имя его основателя, нашего земляка - Митрофана Пятницкого.

На родине собирателя, исполнителя и пропагандиста народной песни соберутся творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества из 12 регионов России - Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Луганской Народной Республики.

3 июля, в день рождения Митрофана Ефимовича, памятные мероприятия пройдут непосредственно в его родном селе Александровка. Коллективы посетят Дом-музей Пятницкого, после чего вечером разъедутся с концертными программами по культурно-досуговым учреждениям Таловского района.

4 июля в парке «Солнечный» поселка Таловая пройдут основные мероприятия фестиваля. С 16.00 начнут работу интерактивные площадки в рамках выставочно-ярмарочной экспозиции «Певучая Россия», там можно будет поучаствовать в ремесленных мастер-классах, попробовать блюда национальных кухонь народов России, поиграть в народные игры, посмотреть представления фольклорного театра. В 18.00 на площади поселка Таловая начнется гала-концерт «Он песню для России сохранил», изюминкой которого станет реконструкция первого выступления хора Пятницкого в 1911 году в зале Благородного собрания в Москве.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

НОЧЬ В ДИВНОГОРЬЕ

4 июля пройдет фестиваль «Ночь в Дивногорье» (6+). Опен-эйр в заповеднике приготовил масштабную программу. Музыкальный форум объединит русский фольклор и современность.

Дневная бесплатная программа стартует в 14.00. Гости смогут посмотреть выставку Всероссийского плэнера художников и фотографов «Дивногорье во сне и наяву». А на малой сцене хутора Дивногорье выступят ансамбль «Дива», певица Татьяна Калмыкова, группа «Гусли-бэнд», коллектив «Кавказ-Студио», детский ансамбль «Праздник», вокальный ансамбль «Придонье» и танцевальные студии «Фантазия» и «Каскад», ансамбли «Лискинские узоры» и «Задоринка».

Вечерняя программа (платная) начнется в 21.00. Мужской хор «Артодокс» выступит с концертом «На сиреневой луне».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ИВАН КУПАЛА

11 июля в глэмпинге «Сыч» пройдет фестиваль «Иван Купала» (6+), посвященный дневнему славянскому празднику, связанному с днем летнего солнцестояния. В программе ярмарка мастеров, народные обряды - гадания, мастер-класс по плетению цветочных венков, перфомансы, спектакль-променад «Все как у людей» про домового, который отправился на поиски невесты, а также музыкальная программа. Выступят Ладканя (переосмысление народной музыки), киберфолк от Runa Project и «Полна любви». Дресс-код фестиваля - русский стиль (сарафаны, льняные платья и рубахи, венки и платки). Начало в 15.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ВОРОНЕЖ ФОЛЬКЛОРНЫЙ

18 июля в столице Черноземья пройдет фестиваль «Воронеж фольклорный» (6+). В парке «Алые паруса» с 14.00 горожан ждет масштабная бесплатная программа с выставкой изделий народных умельцев, этно-квестом, ремесленными лабораториями с мастер-классами, интерактивной выставкой традиционной одежды народов России в виде тантамаресок. Лекции прочитают специалисты в области креативных индустрий, моды и дизайна, этнотуризма и фолкмузыки. Запланированы конкурсы частушек и народных танцев, концерт творческих коллективов и солистов, а также показ кукольных спектаклей на тему сказок и фольклора Воронежской области. Можно будет посмотреть документальные и художественные фильмы из фольклорно-этнографических экспедиций, посвященных уникальным традициям народов России.

В 16.00 стартует народная вечерка «Фолк-движ» - концертная программа с участием современных фолк-групп и ансамблей из Воронежской и Владимирской областей, Карачаево-Черкессии, Чувашии и Донецкой Народной Республики. А в 18.15 выступит хедлайнер фестиваля - ансамбль «Цветень» из Кургана.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

РУСЬ ПЕСЕННАЯ, РУСЬ МАСТЕРОВАЯ

XVI фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая» (0+) пройдет 1-2 августа в Воробьевском районе. В первый день - в Ломовском природно-ландшафтном парке, второй – в Воробьевке. Фольклорно-ремесленный форум соберет коллективы, сохраняющие музыкально-песенные традиции, самобытных солистов и исполнителей на народных инструментах, мастеров традиционных художественных ремесел. Будет работать ярмарка прикладного творчества, пройдут концерты и театрализованные представления, лаборатории и мастер-классы.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

САВАЛЬСКИЕ РОССЫПИ

XXI фестиваль народной музыки «Савальские россыпи» (6+) пройдет в Терновском районе 15 августа. Этот день в народном календаре отмечен как Степан Сеновал и посвящен завершению сенокоса и сбора урожая. На фестивале развернется ярмарка «Степанова деревня». Пройдет презентация сборника инструментальных произведений и гала-концерт с участием ведущих творческих коллективов и исполнителей из Воронежской области и регионов России.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

РАМЕНЬЕ ОПЕРА

В последние выходные лета, 29 и 30 августа, пройдет VI Летний театральный фестиваль «Раменье-Опера» (6+). Праздник под открытым небом развернется у стен дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони.

В дневной бесплатной программе, которая стартует в Верхнем парке в 16.00, - выставки, мастер-классы от детского музейного центра, дворянские игры XIX века, уроки от студии исторического танца, выступление уличного театра, вокальный концерт с участием ведущих солистов Воронежского театра оперы и балета.

А в вечерней (платной) программе нашли свое отражение изысканные музыкальные увлечения владельцев рамонского дворца. 29 августа - оперный гала-концерт «Царская опера Дворца Ольденбургских». Прозвучит музыка, которая окружала и вдохновляла принцев и членов императорской фамилии: арии из оперных шедевров великих композиторов -Чайковского, Верди, Массне и других. А 30 августа состоится гала-концерт «Царский балет Дворца Ольденбургских». В естественных декорациях дворца покажут фрагменты из спектаклей, любимых императорской семьей и ставших жемчужинами мирового репертуара. Начало гала-концертов в 19.00.