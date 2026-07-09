В День семьи, любви и верности в Воронеже вручили награды многодетным родителям

фото: Правительство Воронежской области

В День семьи, любви и верности, 8 июля, на площади у Благовещенского кафедрального собора прошла церемония чествования воронежских многодетных семей. По поручению главы региона Александра Гусева государственные награды семьям вручил заместитель губернатора Дмитрий Маслов.

фото: Правительство Воронежской области

Торжеству предшествовал молебен в храме — в память святых покровителей брака, князя Петра и княгини Февронии. А после богослужения праздник переместился на открытую площадку, где собрались десятки больших семей с детьми из разных районов области.

Открывая церемонию, Дмитрий Маслов подчеркнул, что в нынешнее время тема семейных ценностей звучит с особой силой:

фото: Правительство Воронежской области

— Во все времена семья была скрепой общества, опорой для Державы. Но в годы потрясений, великих испытаний единой семьей становится вся наша страна. Бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения, становятся братьями. Все мы ждем их, как своих родных и близких. И именно в этом залог нерушимости и крепости нашей Державы, нашей Родины. Поэтому сегодня я хочу, поздравляя Вас, обратиться со словами благодарности ко всем тем, кто вкладывает свой труд, талант, свою любовь, свою мудрость материнскую в то, чтобы развивать институт семьи.

Особые слова благодарности вице-губернатор адресовал родителям военнослужащих — участников СВО, отметив, что они воспитали достойных сыновей, которыми гордится вся Россия. Дмитрий Маслов также привел впечатляющую статистику: за последние 10 лет количество многодетных семей в Воронежской области увеличилось вдвое — с 13 до 26 тысяч.

— Дорогие друзья, давайте продолжать в том же духе — воспитывать детей, любить свою Родину. Я вас искренне поздравляю, желаю крепкого здоровья, успехов. Желаю родителям гордиться маленькими достижениями своих деток, которыми потом будет гордиться вся наша Россия, — обратился он к присутствующим.

фото: Правительство Воронежской области

ВЫСШИЕ НАГРАДЫ — ПЯТИ МАТЕРЯМ-ГЕРОИНЯМ

Указом Президента России звание «Мать-героиня» присвоено пятерым воронежским женщинам:

· Семья Бобровниковых из Воронежа воспитывает 11 детей. Ребята добились успехов в музыке и искусстве, активно участвуют в общественной жизни;

· Наталия Лебедева из Таловского района — мать 10 детей и ветеран труда: более 35 лет она работает на заводе. Ее дети выбрали профессии от геодезии до сельского хозяйства;

· Ульяна Литвиненко из Лискинского района, мама 13 детей, в 2024 году признана победителем районного конкурса «Самая читающая семья»;

· Надежда Мануковская из Воронежа вместе с мужем воспитала десятерых детей. Сегодня у них 33 внука и трое правнуков, а один из внуков несет службу в зоне СВО;

· Лия Новикова из Каширского района — мама 12 детей (пять сыновей и семь дочерей). В семье царит атмосфера уважения и трудолюбия, каждый ребенок развивает свои таланты.

Кроме того, Дмитрий Маслов вручил Ордена «Родительская слава» и медали Ордена «Родительская слава» другим многодетным мамам и папам.

ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА И ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

Протоиерей Андрей Скакалин, секретарь Воронежского епархиального управления, передал семьям благословение и приветствие от митрополита Леонтия, а также вручил благодарственные письма Воронежской митрополии. В ходе церемонии семьи получили поздравительные адреса от губернатора и медали «За любовь и верность».

фото: Правительство Воронежской области

Особо отметили супругов Хван — Владимира и Наталию. Пара воспитывает пятерых детей, вместе уже 25 лет. Наталия Хван возглавляет Общественную палату региона и оргкомитет предпринимательской премии имени Столля, успешно совмещая общественную работу с материнством. Супруги награждены почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» и медалью «За любовь и верность».