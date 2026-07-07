Новый созыв Общественной палаты Воронежской области приступил к работе

фото: Правительство Воронежской области

В правительстве региона дан старт работе Общественной палаты Воронежской области VI созыва. Первое пленарное заседание, которое прошло с участием главы региона Александра Гусева, председателя областной Думы Юрия Матузова и главного федерального инспектора Сергея Петряшова, ознаменовалось избранием руководящего состава, формированием структуры и утверждением стратегических приоритетов на ближайшие три года.

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Открывая встречу, Александр Гусев поприветствовал общественников и подчеркнул высокий статус палаты, которая стабильно входит в десятку лучших в стране.

— В состав палаты традиционно входят наиболее авторитетные и неравнодушные люди. Вижу, что именно такие будут работать ближайшие три года. Вам предстоит участвовать в формировании региональной политики на основе актуальных запросов граждан, — обратился губернатор к членам нового состава.

фото: Правительство Воронежской области

Глава региона акцентировал внимание на том, что рекомендации общественников давно перестали быть формальностью. По данным, полученным от палаты, уже приняты конкретные решения в сфере организации летнего детского отдыха и контроля качества школьного питания. При этом особый акцент Александр Гусев сделал на кадровом обновлении: в VI созыв вошли ветераны специальной военной операции, а также родные и близкие участников СВО, что, по мнению губернатора, существенно усиливает связь института с реальными запросами граждан.

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФИЛЬТР» ДЛЯ ЗАКОНОВ

Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов назвал первое заседание нового созыва событием, важным для всего региона. Отметив достойный состав и профессионализм членов, спикер парламента подчеркнул, что при значительном удалось сохранить преемственность поколений и накопленный опыт.

фото: Правительство Воронежской области

— Депутатский корпус Воронежской областной Думы и Общественная палата решают единые государственные задачи. Законодательная власть создает нормативную базу, а вы, общественники, являетесь «человеческим фильтром». Этот фильтр дополнительно проверяет законы на жизнеспособность и справедливость, — заявил Юрий Матузов.

Особый акцент он сделал на предстоящих выборах в Государственную Думу и более чем 20 муниципальных кампаниях, которые стартуют в регионе. Роль палаты как института независимого наблюдения за выборами, по словам спикера, будет важна для обеспечения их легитимности. Юрий Матузов также призвал общественников активнее пользоваться правом законодательной инициативы и пригласил их к участию в работе профильных комитетов облдумы.

ЕДИНОГЛАСНОЕ РЕШЕНИЕ

Повестка заседания перешла к кадровым вопросам. Старейший член палаты, искусствовед, профессор Бронислав Табачников предложил кандидатуру Наталии Хван на пост председателя. В поддержку коллеги выступили Зоя Грязева и Надежда Стороженко, высоко оценившие профессионализм кандидата, ее вклад в развитие гражданского общества и укрепление диалога между общественностью и властью.

фото: Правительство Воронежской области

По итогам открытого голосования кандидатура Хван была поддержана единогласно. Губернатор Александр Гусев поздравил избранного председателя, отметив ее успешную работу во главе двух предыдущих составов палаты.

В ответном слове Наталия Хван поблагодарила коллег за доверие, подчеркнув, что это не личный триумф, а общая ответственность.

В ходе заседания были избраны и заместители председателя: ими стали Александр Дутов, Илья Полуян и Наталья Пульвер. Также утверждена развернутая структура палаты, включающая 11 комиссий с назначенными председателями и их замами и три рабочие группы. Межкомиссионную рабочую группу по качеству жизни возглавила лично Наталия Хван.

фото: Правительство Воронежской области

Напомним, Общественная палата Воронежской области действует с 2008 года как постоянно действующий коллегиальный консультативно-совещательный орган. В ее функции входит обеспечение взаимодействия граждан, НКО и органов власти. Ключевые направления деятельности включают общественную экспертизу нормативных актов, мониторинги, проверки, а также участие в работе общественных советов и комитетов облдумы.

Особое место занимает обеспечение общественного наблюдения за выборами. Палата ежегодно организует подготовку наблюдателей и координирует их работу на всех уровнях избирательных кампаний, что подтверждает её статус ключевого института гражданского контроля в регионе.