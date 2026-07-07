Воронежские подростки взяли курс на трудовое лето

фото: Правительство Воронежской области

Вопросы занятости молодого поколения — от 14 до 18 лет — стали центральной темой еженедельного оперативного совещания, которое провел губернатор Воронежской области Александр Гусев. Глава региона заслушал доклад министра труда и занятости населения области Майи Мандрыкиной. Она рассказала о ходе летней трудовой кампании и перспективах развития этого направления.

АКЦЕНТ НА МОЛОДЕЖЬ: ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Министр подчеркнула, что вовлечение подростков в трудовую деятельность сегодня находится в фокусе государственной политики и является поручением Президента РФ Владимира Путина. Цифры первой половины 2026 года говорят сами за себя: при содействии службы занятости трудоустроено 5738 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, что составляет 95% от всех работающих подростков в регионе. Это свидетельствует о высоком уровне координации между органами власти, образовательными учреждениями и бизнесом.

фото: архив КП

КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ ЗАРПЛАТА?

Особое внимание в докладе было уделено механизмам финансовой поддержки. Региональная казна направляет средства в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения», и динамика есть: если три года назад программа только набирала обороты, то сегодня география участников стремительно расширяется — количество школ, задействованных в проекте, увеличилось с 165 до 277.

По состоянию на 1 июля из запланированных 46 млн рублей освоено уже 80%, что подтверждает высокую активность как работодателей, так и самих подростков. Майя Мандрыкина детально разъяснила структуру дохода юных работников:

фото: Правительство Воронежской области

Министр пояснила, что в рамках межбюджетных трансфертов муниципальным районам Воронежской области предоставляются средства на организацию временного трудоустройства подростков в размере не более МРОТ исходя из фактического времени трудоустройства. Период трудоустройства подростков составляет две недели. Материальная помощь от центров занятости фиксирована и составляет 3 726 рублей. Есть и муниципальная поддержка. К инициативе активно подключаются районы. В качестве примера министр назвала Бутурлиновский, Бобровский, Воробьевский, Кантемировский, Хохольский и Эртильский районы, которые изыскивают дополнительные средства в местных бюджетах.

ОТ НКО ДО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

В регионе набирает силу проект по вовлечению трудовых отрядов в некоммерческие организации и предприятия реального сектора. Для предпринимателей, идущих навстречу молодежи, предусмотрены субсидии и гранты. Пилотный этап 2025 года оказался успешным: тогда к работе приступили 292 подростка и 19 наставников. В июне текущего года практика получила продолжение — школьники уже вышли на объекты крупных агропромышленных предприятий и в НКО региона.

Отдельным блоком министр выделила работу с социально незащищенными категориями. Приоритет отдается подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или состоящим на профилактических учетах. В настоящий момент таких ребят насчитывается 424, при этом план трудоустройства на 2026 год для этой группы установлен на уровне 152 человек. Для индивидуального подхода ведется поименная база данных, а с родителями и детьми проводятся профориентационные мероприятия.

фото: архив КП

Не обошлось и без упоминания проблем. Глава минтруда констатировала, что рынок до сих пор сталкивается с нежеланием некоторых компаний выводить вакансии из «тени», а также с предвзятым отношением к молодым кадрам. Чтобы искоренить случаи нелегальной занятости, министр призвала к более тесному взаимодействию с отраслевыми структурами исполнительной власти.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Завершая выступление, Майя Мандрыкина анонсировала новые горизонты развития. В регионе стартует пилотный проект «ПроКарьеру», направленный на патронат школьников и студентов-первокурсников. Активную деятельность ведет и «Школа работодателей» при областном центре занятости. Ведется постоянный переговорный процесс с предприятиями реального сектора для резервирования новых мест. Министр резюмировала, что для закрепления успеха необходима консолидированная работа всех заинтересованных ведомств.