В Воронеже депутаты городской Думы поздравили ветеранов боевых действий

фото: Воронежская городская Дума

В Воронеже прошли памятные мероприятия, приуроченные к 1 июля — Дню ветеранов боевых действий. В ходе торжественного собрания собравшиеся почтили память тех, кто с оружием в руках защищал интересы Родины.

Хотя эта дата пока не имеет официального государственного статуса, с 2009 года она негласно стала символом уважения к каждому, кто с оружием в руках отстаивал суверенитет страны — от Афганистана и Чечни до Сирии и зоны специальной военной операции. Мероприятие в областном центре совпало с еще одной значимой вехой — 35-летием Российского союза ветеранов Афганистана.

фото: Воронежская городская Дума

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Воронежской городской Думы Олег Черкасов. Он зачитал обращение от лица председателя горпарламента, Героя России Андрея Дьяченко, подчеркнув, что депутатский корпус всегда готов поддерживать инициативы ветеранских организаций. В своей речи Олег Черкасов поблагодарил ветеранов их за ратный подвиг и отдельно остановился на их миссии в мирное время — воспитании молодежи на принципах патриотизма, мужества, долга и чести. Они, проявляя примеры стойкости и преданности, остаются важным нравственным ориентиром для подрастающего поколения.

Говоря о значимости памятной даты, представители власти и общественные деятели акцентировали внимание на необходимости бережного отношения к исторической памяти и системной поддержки ветеранов. Было подчеркнуто, что благодарность защитникам не должна ограничиваться лишь словами, а требовать реальной помощи и внимания к их нуждам.