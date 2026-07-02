Инвестиции и ситуацию с топливом обсудили воронежский губернатор и зампред Госдумы

фото: Правительство Воронежской области

В первый день июля губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем председателя Госдумы Алексеем Гордеевым. Главными темами диалога стали успехи региона в первом полугодии 2026 года и актуальный вопрос — обеспеченность моторным топливом.

ЦИФРЫ В ПЛЮСЕ

Открывая встречу, глава региона озвучил показатели. Агропромышленный комплекс области продолжает набирать обороты: за январь–май объем производства в этой сфере вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В животноводстве также зафиксирован уверенный прогресс:

· Надои молока достигли 469,5 тыс. тонн (плюс 3,6%);

· Производство мяса скота и птицы составило 281,5 тыс. тонн (+2,4%);

· Производство яиц показало значительный скачок — 574 млн штук, что на 18,1% выше прошлогоднего уровня.

Активность бизнеса подтверждается объемом инвестиций: за первый квартал в основной капитал вложено 49,3 млрд рублей. Не отстает и потребительский сектор — оборот розничной торговли за пять месяцев достиг 431 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 7,9% превышает показатели 2025 года.

фото: Правительство Воронежской области

Особое внимание Александр Гусев уделил вопросам благосостояния граждан. Инфляция в регионе идет ниже общероссийской: 105% против 105,7% по стране. При этом реальные доходы работающих растут: номинальная зарплата за январь–апрель прибавила 13,9%, почти достигнув планки в 80 тысяч рублей, а реальная увеличилась на 8,3%.

ТОПЛИВНЫЙ ВОПРОС: КОНТРОЛЬ И РЕЗЕРВЫ

Второй блок повестки был посвящен снабжению топливом жителей, социальных учреждений и, в особенности, аграриев. Александр Гусев заявил, что ситуация на рынке нефтепродуктов находится под его личным ежедневным надзором.

Для стабильности работает система мониторинга, охватывающая более 200 из 337 АЗС региона. По утренним данным на 1 июля, запасы на заправках распределены следующим образом:

· Бензин АИ-92 присутствует более чем на 70% станций;

· АИ-95 — более чем на 60%;

· Дизельное топливо — более чем на 70% точек.

Небольшие локальные сбои в наличии связывают с возросшим сезонным спросом, из-за которого логистические цепочки работают с повышенной нагрузкой. Тем не менее, на АЗС сформирован резервный запас ГСМ для нужд спецслужб. Чтобы сбалансировать спрос и избежать ажиотажа, сохраняются лимиты отпуска: в городе и на трассах действуют разные нормы (обычно 20–30 литров бензина в одни руки и от 30 до 250 литров дизеля), а продажа в канистры ограничена.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Алексей Гордеев акцентировал, что пик нагрузки на топливную систему придется на уборочную страду. Он подчеркнул, что для Воронежской области своевременное обеспечение полей горючим — это база продовольственной безопасности всей страны.

фото: Правительство Воронежской области

- Сегодня рост цен на ГСМ создает дополнительную нагрузку на сельхозпроизводителей, поэтому важно не только обеспечить бесперебойные поставки бензина и дизтоплива, но и совместно с Правительством Российской Федерации выработать механизмы компенсации части дополнительных затрат. Этот вопрос лично курирую на уровне Государственной Думы. От того, насколько оперативно будут приняты необходимые решения, во многом зависит стабильное проведение уборки урожая и продовольственная безопасность страны, - резюмировал Алексей Гордеев.