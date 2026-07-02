«Мы на посту и в день, и в ночь»: в воронежском Доме журналистов открылась выставка ГАИ «Во имя жизни и безопасности»

Фото: Карина Толпегина

В преддверии круглой даты – 3 июля Госавтоинспекции исполняется 90 лет – воронежское региональное управление представляет фотовыставку «Во имя жизни и безопасности» в областном Доме журналистов». Всего здесь можно увидеть 26 изображений: какие-то из них выполнены известными фотографами – Андреем Архиповым, Михаилом Вязовым, Германом Перцевым, Александром Юровским, а какие-то сделаны самими сотрудниками ГИБДД. Но все эти работы в разное время одерживали победу на всероссийском ведомственном конкурсе. Впервые он прошел в 1972-м, и с тех пор что не было ни одного года, чтобы воронежские фотохудожники не занимали там призовые места.

Фото: Карина Толпегина

Официально выставка открылась 1 июля. Первое знакомство с работами фотографов (не только теми, что представлены здесь в рамках, но и другими) состоялось в небольшом видеоролике под песню, которую 20 лет назад специально к 70-летию службы написал заслуженный деятель искусств РФ Николай Тростянский. Автор посвятил ее бывшему руководителю регионального УГИБДД Владимиру Верзилину. Первые строки текста: «Мы на посту и в день, и в ночь. Стоим, чтоб вам в пути помочь», – заставляют почувствовать сложность работы в Госавтоинспекции.

– Я посвятил этой службе много лет. Вкладываю в нее и энергию, и время, и усилия. Сегодня основная цель – чтобы Госавтоинспекция была помощником для участников дорожного движения, – сказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Воронежской области Евгений Шаталов, когда видеоролик подошел к концу.

Фото: Карина Толпегина

Говоря о выставке, он отметил, что каждая фотография по-своему прекрасна и отражает конкретный момент службы: где-то взаимодействие с водителями, где-то праздничное мероприятие или вручение новой техники. Выделить одну лучшую работу, по его мнению, невозможно. Сравнивая творческий подход профессионалов и сотрудников ведомства, Евгений Владимирович заметил:

– Профессиональный фотограф может правильно сделать экспозицию, выхватить момент с точки зрения опыта. Наши сотрудники больше чувствуют службу изнутри, понимают, на что хотели бы обратить внимание.

Почетным гостем мероприятия стал председатель комитета Воронежской областной Думы Владимир Верзилин, который искренне пожелал долголетия и крепкого здоровья ветеранам Госавтоинспекции.

Фото: Карина Толпегина

Далее были вручены благодарственные письма приглашенным авторам работ и книги, в которых содержатся красочные кадры, относящиеся к тематике мероприятия.

Затем начальник отделения пропаганды областного управления Госавтоинспекции Татьяна Сушкова обратила внимание посетителей на отдельные фотографии, начав с изображения «В память об отце».

Фото: Карина Толпегина

На снимке – двое: Евгений Шаталов и молодой человек, чей отец погиб при исполнении служебных обязанностей. Инспектор так и не увидел собственного ребенка: мальчик тогда был в утробе матери. Сына назвали в честь отца. А из роддома его с мамой забирал командир взвода.

Также трогательным изображением стала работа «Достойная смена», где дети дошкольного возраста оказывают помощь сотрудникам ГАИ.

Фото: Карина Толпегина

Фотография «Ничего не бойся, дочь» хранит в себе милый подтекст. На ней изображена девочка, которая мечтает стать госавтоинспектором, как ее папа.

Фото: Карина Толпегина

Также на выставке был кадр «Есть женщины в наших рядах», где изображена Галина Измайлова, которая недавно вышла на пенсию по выслуге лет. Стоит отметить, что она мать троих детей.

– Раньше существовало (правда, недолго) подразделение, в котором было пять девушек. И водители даже жаловались, что с ними труднее договориться. Кому-то из участниц предлагали духи «Красная Москва», но та отказалась, – с улыбкой поделилась Татьяна Сушкова.

Фото: Карина Толпегина

Еще одна запоминающаяся фотография – «Пропаганда может быть и такой». На ней изображен Владимир Солнцев. Заметив, что молодежь интересуется граффити, он предложил украсить одну из стен домов запоминающейся памяткой о правилах дорожного движения.

Фото: Карина Толпегина

А на изображении «Хобби инспектора Самойлова» старший инспектор по пропаганде Олег Самойлов представлен рядом с разобранным мотоциклом.

Фото: Карина Толпегина

– Он стоял во дворе у пенсионера органов внутренних дел и уже не подлежал восстановлению. Но был отреставрирован и сейчас находится в музее ГАИ, – поделился Олег. Также инспектор рассказал, что ремонт старинной техники – его хобби.

Фото: Карина Толпегина

Выставка «Во имя жизни и безопасности» продолжит работу в Доме журналистов (площадь Ленина, 14). Организаторы приглашают всех желающих увидеть снимки, которые показывают жизнь сотрудников ГАИ.

Вход свободный. 6+