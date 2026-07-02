«Музей коров» в воронежской Россоши включили в туристический автомаршрут области

Фото: РИА "Воронеж"

Более 5 тысяч «буренок» из 50 стран, антиквариат XIX века и интерактивный доильный аппарат — в городе Россошь Воронежской области местный агрохолдинг превратил коллекцию сувениров в культурный бренд региона. «Молочные берега» с любовью называют «Музеем коров», и с каждым годом сюда едут туристы не только из соседних районов, но и из ЛНР, Москвы и Архангельска.

Что общего между муранским стеклом, гжелью, хрусталем Сваровски и обычным деревом? Все это — коровы. Тысячи коров. Маленькие и большие, смешные и благородные, антикварные и ультрасовременные. Все началось более десяти лет назад, когда почетному гражданину Воронежской области и города Россошь, меценату Николаю Ольшанскому подарили статуэтку коровы. Позже в местной агропромышленной компании «ДОН-АГРО» собралась коллекция таких сувениров и вылилаь в целый выставочный комплекс «Молочные берега», который местные жители уже окрестили «Музеем коров».

Фото: РИА "Воронеж"

Сегодня экспозиция занимает два этажа детского развивающего комплекса «Изумрудный» в Россоши. Здесь — не просто игрушки или сувениры. Здесь — 5 тысяч уникальных статуэток и композиций, собранных буквально со всего света: Китай, Индия, Испания, Франция, Япония. Экспонаты выполнены из глины, фарфора, бронзы, кости, теста и ваты. Есть даже корова с россыпью кристаллов Сваровски и антикварные фигурки, пережившие два столетия.

Самая почтенная «жительница» музея отлита из бронзы в далеком 1835 году французским скульптором Кристофом Фратеном. Ей почти 200 лет! Но коллекция не застыла в прошлом: каждый год руководитель комплекса Елена Королькова с коллегами отправляются в зарубежные экспедиции, чтобы найти не ширпотреб, а настоящие авторские работы.

Фото: РИА "Воронеж"

- Нас не интересует пластмасса, - говорит Елена Королькова. - Мы выходим на мастеров, делаем заказы. На сегодняшний момент в нашем музее представлены 50 стран. Следующая задача – собрать экспонаты из всех 89 регионов России. Пока у нас представлено только 48.

Впрочем, «Молочные берега» — это не только стеклянные витрины. Композиции из коров дополняют миниатюрные копии деревенской утвари, стога сена, цветы и травы. А главный хит для детей (и взрослых) — интерактивная корова, которую можно подоить по-настоящему.

Фото: РИА "Воронеж"

И очередь уже выстроилась. В мае гостями музея стали жители Богучарского, Кантемировского, Верхнемамонского районов, а также туристы из Москвы, Архангельска, Белгородской области и даже Луганской Народной Республики. Музей активно путешествует и сам: его экспонаты выставлялись в Воронеже (на улице Кирова и во ВГАУ), во дворце Ольденбургских в Рамони, а с 2022 года филиал работает в сельском Доме культуры села Евстратовка Россошанского района.

Фото: РИА "Воронеж"

Популяризируют «Молочные берега» и за рубежом. Весной сотрудники музея вернулись с наградами с фестиваля туристического видео «Диво Мира», который проходил в Китае. Теперь Министерство предпринимательства и туризма Воронежской области включило «Музей коров» в один из девяти автомобильных маршрутов региона. Туроператоры уже прорабатывают полноценный турпродукт — с посещением Россоши, самого музея и соседних достопримечательностей.

«Молочные берега» доказывают: любовь к корове может быть не только деревенской, но и по-настоящему мировой. И попасть в эту удивительную историю может каждый — вход свободный. Адрес: г. Россошь, ул. Белинского, 20К, ДРРК «Изумрудный».