В центре Воронежа отремонтировали фасад предназначенного под снос самостроя

Семиэтажка появилась еще в 2011 году Фото: Елена ФЕДЯШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Семиэтажный недостроенный дом 15 лет нависает над частным сектором Воронежа и портит вид на водохранилище. История началась еще в 2010 году, когда предприниматель приобрел участок №25 по улице 25 Октября под индивидуальное строительство. Когда через пару лет среди частных домишек вырос семиэтажный исполин, соседи забили тревогу и начали обращаться во всевозможные контролирующие инстанции. Выяснилось, что разрешения на строительство у владельца участка не было, постройку признали самостроем. И начались судебные тяжбы.

Мэрия Воронежа потребовала сноса незаконного дома. 13 июля 2011 года Центральный районный суд удовлетворил ее требование, но решение не исполнено до сих пор. Выяснилось, что квартиры в новостройке распроданы. Исполнение судебного решения приостановили, ведь в случае сноса пострадают собственники жилья.

За полтора десятка лет недостроенная семиэтажка стала кошмаром местных жителей. Постепенно она начала разрушаться, да еще и превратилась в место сбора молодежных компаний. Фасад разукрасили надписями, побили окна. Жители частного сектора жаловались, что с верхних этажей самостроя на них порой летят бутылки другой мусор. А однажды ураганный ветер сорвал с крыши лист железа. Лишь по счастливому случаю, он не убил оказавшихся на улице в этот момент людей.

Еще недавно фасад был разрисован граффити Фото: Елена ФЕДЯШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Но недавно фасад дома неожиданно преобразился. Яркие граффити закрасили краской, заменили выбитые окна. Наши читатели задались вопросом: дом готовят к сдаче? Неужели чиновники проиграли многолетнюю войну с застройщиком? Если да, то история создает в Воронеже опасный прецедент. Тем более, что историй, когда компании втискивают в район малоэтажной застройки многоквартирные высотки, в городе с каждым годом все больше.

«Комсомолка» отправила запрос в мэрию по самострою на улице 25 Октября. Нам сообщили, что окончательного решения еще нет, суды до сих пор продолжаются. Но, похоже, у строителей появилась надежда на урегулирование ситуации. Иначе зачем вкладываться в ремонт приговоренного к сносу дома?