Города-герои — Города героев: Воронеж стал частью всероссийского марафона в честь народных ополченцев

фото: Правительство Воронежской области

1 июля в Воронеже на Площади Победы под стук метронома и торжественные звуки военного оркестра у Вечного огня собрались те, для кого слова «память» и «долг» не пустой звук. Мемориал стал точкой притяжения Всероссийского патриотического марафона «Города-герои – города Героев: Дорогами народных ополченцев».

К участникам мероприятия присоединились вице-губернатор Воронежской области Дмитрий Маслов, председатель областной Думы Юрий Матузов, депутат Госдумы Александр Сидякин, Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров, участник СВО, депутат облдумы Александр Воронцов, а также представители общественных и молодежных организаций, ветераны и жители региона.

фото: Правительство Воронежской области

Мероприятие, инициированное Московской городской Думой, приурочено к 85-летию формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны и проходит под эгидой Совета Федерации и Союзного государства. Ключевая изюминка марафона — автопробег на автомобилях «Москвич», колонны которых 22 июня, в День памяти и скорби, взяли курс на три стратегических направления: Мурманск, Минск и Севастополь. За рулем — Герои России, бойцы специальной военной операции, депутаты и активисты молодежных движений, включая студенческих спасателей и «Молодую Гвардию». Воронеж стал одной из ключевых остановок на этом пути.

Выступая перед собравшимися, председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов провел параллель между военными сороковыми и сегодняшним днем:

- Патриотический марафон – это связующая нить между теми трагическими событиями, которые произошли в годы Великой Отечественной войны, и событиями современности, когда над нашей страной снова повисла угроза. Но нас не получится сломить, в том числе благодаря нашей памяти о тех суровых годах.

Вице-губернатор Дмитрий Маслов назвал площадь Победы «священным местом» и подчеркнул нравственный смысл акции:

фото: Правительство Воронежской области

– Акция несет глубокий патриотический смысл. Она призвана напомнить о местах, где проходили наиболее важные сражения Великой Отечественной войны, в том числе с участием народного ополчения. Сохранение народной памяти об этом – важнейшая нравственная задача. Наши земляки пережили страшные дни оккупации и вместе с воинами Красной Армии продемонстрировали удивительные примеры мужества и самоотверженности. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа и Воронежской области оказало народное ополчение, в рядах которого было две сотни тысяч участников. Сегодня мы находимся на священном для воронежцев месте, площади Победы. Она олицетворяет бессмертный, грандиозный подвиг защитников города и нашей области.

фото: Правительство Воронежской области

Отдельную благодарность он адресовал организаторам за включение Воронежа в маршрут эстафеты.

Депутат Госдумы, руководитель Центрисполкома «Единой России» Александр Сидякин сделал акцент на том, как память формирует национальный характер:

- Несмотря на все вызовы, мы будем сохранять и беречь историческую память для будущих поколений. Потому что мы знаем, что бывает, когда память стирается. Мы будем сохранять ее такими мероприятиями, приведением в порядок мемориалов и памятных мест.

фото: Правительство Воронежской области

Кульминацией церемонии стало возложение венков и цветов к Вечному огню. А затем марафон продолжит свой путь по городам-героям, чтобы напомнить: подвиг ополченцев жив не только в мраморе мемориалов, но и в сердцах тех, кто сегодня стоит на страже Отчизны.