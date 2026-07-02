В Воронежской области прошел инклюзивный турнир «Генезис» с участием героев СВО

фото: Воронежская городская Дума

В поселке Рамонь на базе спортивного комплекса «Лидер» 1 июля состоялся межрегиональный инклюзивный турнир по классическому жиму лежа «Генезис». Мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий, объединило 60 атлетов из Москвы, Белгорода, Липецка и Воронежской области.

ГЛАВНОЕ - НЕСГИБАЕМАЯ ВОЛЯ

Главной особенностью турнира стал его состав: большую часть участников представляют ветераны специальной военной операции. Это люди, которые получили тяжелые ранения на передовой, в том числе потерявшие конечности, но нашедшие в себе силы не просто встать на ноги, а взяться за штангу. Организаторами выступили администрация Рамонского района, региональная федерация пауэрлифтинга и общественная организация «Союз добровольцев Донбасса».

фото: Воронежская городская Дума

Открывая соревнования, организаторы подчеркнули, что главная цель «Генезиса» — не ставить рекорды, а продемонстрировать несгибаемую волю и победу над самим собой.

В церемонии открытия приняли участие депутаты Воронежской областной Думы Александр Воронцов и Денис Рубащенко, а также городской Думы- Михаил Гамбург и Андрей Зачупейко.

ОСОБАЯ ДАТА И СЛОВА ПОДДЕРЖКИ

Михаил Гамбург, сам являющийся участником специальной военной операции, зачитал приветственный адрес от председателя Воронежской городской Думы, Героя России Андрея Дьяченко.

- Дата 1 июля для проведения мероприятия выбрана не случайно. Это День ветеранов боевых действий, когда мы чествуем всех, кто в разное время выполнял свой воинский долг, защищал интересы и суверенитет нашей Родины в горячих точках и зонах вооруженных конфликтов. Выражаю глубокое уважение и благодарность ветеранам СВО! Вы настоящие герои! Спасибо за вашу храбрость и самоотверженность! Ваше мужество и стойкость служат примером для тех, кто сейчас находится в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, участвует в специальной военной операции и кому только предстоит защищать нашу страну, - подчеркнул в адресе Герой России Андрей Дьяченко.

СПОРТ КАК РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЕДИНСТВО

Выступая перед участниками, Михаил Гамбург отметил, что данный турнир выходит далеко за рамки спортивной дисциплины. Он — про преодоление себя, своих страхов и неуверенности.

фото: Воронежская городская Дума

- Мы все - одно боевое братство, одна семья. И я, будучи депутатом, всегда помогаю ребятам, вернувшимся с фронта в вопросах их вовлечения в мирную жизнь. Такой турнир очень нужен, как образец человеческой стойкости и мужества, - подчеркнул парламентарий.

Для участников турнир стал не только площадкой для демонстрации физической формы, но и важным этапом реабилитации. Атмосфера товарищества и здорового соперничества помогает быстрее вернуться к полноценной жизни и почувствовать себя частью большого спортивного сообщества.