«Аномальной жары не обещают»: Синоптик Александр Сушков предупредил воронежцев о погоде в июле

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Воронежцам в июле можно выдохнуть: капризов погоды не ожидается. Главный метеоролог региона Александр Сушков представил прогноз на середину лета 2026 года. Аномального зноя не будет, а погода порадует своим «золотым сечением». Ожидается классическое воронежское лето: тепло, в меру влажно и без экстремальных сюрпризов.

ЦИФРЫ ТЕПЛА И ВЛАГИ

Согласно данным регионального Гидрометцентра, июль окажется немного теплее климатической нормы — в среднем на 0,7 градуса. Среднемесячная температура по области составит +25 градусов. Это абсолютно комфортные значения, характерные для середины лета в Черноземье.

Что касается осадков, июль будет чуть суше обычного, но не критично. В Воронеже ожидается около 52 мм осадков, что составляет примерно 90% от нормы. По области прогнозируется от 45 до 48 мм. Это значит, что природа не оставит сады и огороды без влаги.

«АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ НЕ ОБЕЩАЮТ»

Александр Сушков подчеркнул, что изнуряющей жары этим летом ждать не стоит.

- Благоприятный июль будет. Практически такой же, как июнь, - поделился синоптик, назвав предстоящий месяц «тем, что надо» для отдыха и растений в садах-огородах.

Такой мягкий сценарий делает погоду по-настоящему универсальной: тепло позволяет купаться в водоемах, а умеренные дожди создают идеальные условия для культур на грядках.

Единственным напоминанием о капризах лета станут первые дни месяца. Жителей ждет кратковременный всплеск тепла. Так, 3 июля синоптики предупреждают о повышении дневных температур до +35…+36 градусов. Однако этот пик будет быстро сбит атмосферным фронтом. Уже в ночь с 4 на 5 июля в регион придут дожди, которые принесут заметное похолодание.