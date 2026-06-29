Депутаты одобрили туристическую стратегию развития Воронежа

фото: Воронежская городская Дума

Воронеж намерен превратиться в город, где туристы будут останавливаться не проездом, а целенаправленно. На заседании комиссии городской Думы по развитию малого и среднего бизнеса и туризма представили концепцию развития туристической отрасли до 2030 года. Документ, презентованный директором Туристско-информационного центра Екатериной Шрамко, получил высокую оценку народных избранников.

ЦЕНТР РЕМЕСЕЛ, НАЛОГИ И НОВАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Авторы концепции первым делом оценили сильные стороны Воронежа и наметили перспективы развития разных направлений туризма — событийного, гастрономического, делового, семейного. Как отметила Екатерина Шрамко, необходимость такого документа назрела давно, и депутаты сами активно инициировали его создание. Важно, что концепция увязана со Стратегией социально-экономического развития города до 2035 года и учитывает мнение как депутатского корпуса, так и воронежских предпринимателей, работающих в туристической сфере.

фото: Воронежская городская Дума

Документ предусматривает не только долгосрочные цели, но и планы на ближайшее время. Уже назначена встреча у главы города, где обсудят первоочередные шаги. Часть из них предложил вице-спикер Андрей Соболев: разработать понятную навигацию, современные информационные панели, обновить официальный сайт ТИЦ.

Одна из самых ярких идей концепции — создание городского Центра ремесел. Он должен будет представлять из себя многофункциональную площадку для мастеров народных промыслов. Здесь люди смогут проводить мастер-классы и образовательные программы, участвовать в выставках, поддерживая локальных производителей и креативную экономику города.

фото: Воронежская городская Дума

Депутаты порекомендовали усилить концепцию практической составляющей: четко прописать KPI, конкретные сроки, ответственных исполнителей и ожидаемый экономический эффект. Также они настояли, чтобы средства от туристического налога шли на реальные проекты — навигацию, цифровые сервисы, инфраструктуру и продвижение Воронежа.

«У ВОРОНЕЖА БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ»

Кстати, народные избранники поддержали создание автономной некоммерческой организации для координации всех туристических проектов. А Екатерина Шрамко пригласила коллег принять участие во Всероссийском форуме туристической индустрии, который пройдет в Воронеже 8–10 октября и соберет не менее 200 специалистов отрасли.

фото: Воронежская городская Дума

Резюмируя обсуждение, председатель комиссии Андрей Суверин подчеркнул:

— У Воронежа большой потенциал. Важно, чтобы концепция стала не просто документом, а рабочей дорожной картой развития города.

Анастасия АСТАШОВА