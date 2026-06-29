Премьера по Гоголю в Камерном Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

27 июня причудливые миры Гоголя ожили на сцене Камерного театра. Хореограф Константин Семенов поставил в Воронеже пластическую фантазию на тему жизни и творчества классика.

Режиссер постепенно погружает зрителей в мистический мир писателя, словно в книгу - спектакль «Гоголь.Души» (18+) разделен на «главы», в которых оживают Панночка, жители Миргорода и Диканьки, обитатели Невского проспекта. В двухчасовой фантасмагории из мрака выходят мистические тени, страсти и пороки, тяжелые думы и предчувствие смерти.

- Материю для своих произведений Гоголь брал из себя самого, он распадался на субличности. У него была жажда писательства. И он сгорал в ней. Это ускоряло его движение к вечности: он все время находился в пути, все время был как бы между небом и землей, - рассказал о концепции постановки хореограф. - Он искал гармонии, стремился в небеса и при этом, как никто другой, видел бездну и был полон противоречий - страха и смеха, веры, наваждения, соблазна, поиска выгоды и служения, искушения и искупления. Свою жизнь он создавал как миф, который мы и стараемся оживить…

Премьера по Гоголю в воронежском Камерном театре

Не забыл режиссер и о поклонении писателя Пушкину, и о любви Гоголя к макаронам, зародившейся в период его проживания в Италии и культивируемой писателем по возвращении на родину.

Получилось цельное высказывание, в котором органично переплетаются драматическая игра и тонкая ирония, выразительная пластика, элементы театра кукол и теней, музыка.

Воронежцам предложили прочитать Гоголя в танце

В спектакле прочувствованно солирует Игорь Прудской, сонм теней, душ и гоголевских персонажей играют артисты танцевальной труппы Камерного - Милена Гришина, Екатерина Ильюшкова, Авелина Мартинес, Олег Петров, Ольга Рыжкова, Николай Соловьев, Анна Фомина, Никита Сумаков, Виталий Шилов.