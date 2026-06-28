«Радует, что среди грустных событий есть время празднику»: в Воронеже состоялся фестиваль «Я никогда не…»

Фото: Анастасия КАЛИНКИНА

Мероприятие, приуроченное к Дню молодежи, прошло с 12.00 до 15.00 в Центральном парке рядом с фонтанами. Для участников разработали целый сценарий, после прохождения которого они могли выиграть разнообразные призы и получить множество положительных эмоций.

Фото: Анастасия КАЛИНКИНА

По словам организаторов, главный импульс был направлен именно на молодежь, тогда как обычно большинство мероприятий зациклено на детской аудитории. Основная активность строилась вокруг прохождении различных станций по «маршрутному листу», выдаваемому при регистрации, а в конце всех ждал розыгрыш с возможностью получения сертификатов от партнеров фестиваля.

– Очень радует, что среди грустных событий есть и праздник. Жизнь должна продолжаться! – заметила одна из посетительниц.

Фото: Анастасия КАЛИНКИНА

На фестивале работала станция ГТО, которая пользовалась огромным успехом как у молодежи, так и у более взрослой аудитории. Здесь сдавали нормы: прыжки в длину, высоту, растяжку, отжимание, жим штанги стоя.

На другой станции участники могли проявить дизайнерские способности, индивидуально раскрасив и расшив вещи с помощью мастеров. А на следующих – разгадать загадки, погрузиться в мир виртуальной реальности или поиграть в футбол радиоуправляемыми машинками.

– Наш фестиваль называется «Я никогда не…», потому что здесь каждый желающий абсолютно бесплатно может попробовать то, что он не делал до этого, - подчеркнула руководитель фестиваля Елизавета Григорьева.

Фото: Анастасия КАЛИНКИНА

Помимо основных мероприятий от организаторов спонсоры отличились особой фантазией: устроили стритбол, розыгрыш сертификатов на обучение, викторину, фотозону и даже ярмарку вакансий.

– Все хорошо организовано, интересно. Много развлечений для детей и для взрослых. Мы часто гуляем в парке, и хотелось бы больше разнообразных активностей, – прокомментировала молодая мама.

На фестивале смогли найти для себя что-то интересное и школьники, и студенты, и молодые родители с детьми, и старшее поколение.

– Вернулись в детство, вспомнили молодость и получили новые непередаваемые ощущения. Ребята молодцы, мы гордимся, что в городе есть такие хорошие события для молодых. И мы подтягиваемся! – рассказала пожилая посетительница.

Фото: Анастасия КАЛИНКИНА

Далее гостей ожидал показ импровизационного театра «Попкорн драма». Зрители рассказывали свои истории студенческой жизни, а актеры воплощали их в виде небольшой импровизационной постановки. Ведущий задавал стиль, а артисты весело подхватывали: русская народная сказка, клип, танцевальный номер.

После театрального представления состоялся главный розыгрыш, который стал долгожданным итогом фестиваля «Я никогда не…».