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Общество27 июня 2026 11:55

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов: «Люди все поймут, если с ними говорить честно»

Парламентарий прокомментировал последние резонансные темы и общественно-политические настроения людей
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: пресс-служба Воронежский обком КПРФ

Фото: пресс-служба Воронежский обком КПРФ

Борьба с нелегальной миграцией, мораторий на тарифы ЖКХ и критика цифровых ограничений. Депутат Госдумы Сергей Обухов затронул самые острые темы текущей повестки. Отдельно он остановился на общественных тревогах, честности власти и перспективах единства славянских народов.

ВЫСОКИЙ КПД

– Госдума восьмого созыва завершает работу – можно подводить итоги. Какие законодательные инициативы исходили от вас как от представителя КПРФ и что из них принято?

Депутат-одиночка – это нонсенс. Сила – во взаимодействии с фракцией, хотя индивидуальная активность важна. В моем портфеле больше ста законодательных инициатив, 26 подписаны президентом. Говорят, это высокий КПД. Но здесь есть специфика комитета – я работаю в комитете по НКО, гражданскому обществу, религиозным объединениям. Там меньше межпартийных возражений, больше согласия, особенно на фоне СВО.

Второе направление, где удалось добиться результата, проблема миграции. Сначала мы с депутатом Матвеевым работали в одиночку. Но после теракта в «Крокусе» парламентское большинство признало: миграционная политика неэффективна. И наступил перелом. Раньше нас считали смутьянами, а тут Госдума задумалась – уже неплохо. В законодательстве оказалось столько дыр, на которых ушлые люди паразитируют. Мы поставили барьеры, ограничили привлечение семей мигрантов. Компартия исходит из принципа: должен работать белорусский вариант, как у Батьки Лукашенко – оргнабор: приехал, поработал, уехал. Пока мы этого не добились. Но хотя бы ввели повышенную ответственность и контроль за перемещением мигрантов – это по нашим, в том числе межфракционным инициативам.

Естественно, я соавтор многих социальных законопроектов. Сегодня был на встрече с воронежским губернатором, информировал его о том, что написал запрос председателю правительства о моратории на повышение тарифов ЖКХ в прифронтовых территориях.

БОРЬБА С БЮРОКРАТИЕЙ

– А достаточно ли только ограничить рост цен, чтобы тема ЖКХ перестала быть для людей настолько болезненной?

Знаете, я исхожу из поэтапности и возможностей одного человека. Партия приняла инициативу - не больше 10% дохода семьи должно уходить на оплату ЖКХ. Но пока это не принято, мы пытаемся хотя бы мелкими шажками добиться ослабления. Мораторий - давнее предложение КПРФ, но от партии власти получаем полный отлуп. Говорят: пострадают те, пострадают эти. Но начинаем разбираться, и выясняются безобразия. Недавно обращался в ФАС и правительство: за два года граждане переплатили 104 миллиарда необоснованных повышений тарифов. 104 миллиарда! Я говорю: давайте механизм определять, пусть людям вернут эти деньги, которые сожрали монополисты. Вроде обещают пересчеты, но это отдельное направление – приходится воевать с бюрократией, чтобы вернуть людям то, что у них из кармана утащили.

По мораторию: есть проблема с общефедеральным решением. Правительство, ЦИК, все структуры безопасности определили 12 регионов на особом положении. Если вы вводите там свой порядок выборов, безопасности, ограничиваете права давайте компенсировать это мерами соцзащиты. Губернатор поддержал нашу позицию, но есть его функционал, а есть функционал федеральных политиков, которые должны проталкивать идеи. Посмотрим, что ответит премьер Михаил Мишустин. Но логика безупречная: есть особые требования и ограничения – будьте добры выстраивать систему федеральной защиты.

– Еще один острый вопрос – бензиновый кризис. Причины отчасти понятны, но как с этим быть?

Здесь несколько составляющих. Первое – общественное раздражение и беспокойство. Вертикально интегрированные нефтяные компании приняли такие решения. Губернатор не руководит сетями АЗС, это вопросы федерального центра. Я направил запрос в ФАС. Здесь нужно прямое вмешательство. Власти должны и успокаивать людей, и усиливать уверенность – но не как в фильме: «Панике не поддавайтесь, спасайтесь организованно». Должны быть конкретные результаты. Давайте разбираться с нефтяными компаниями, почему так произошло?

РЕЙТИНГ НАРОДНЫХ ТРЕВОГ

– Сергей Павлович, вы – один из основателей Центра исследований политической культуры России. Каковы сейчас общественно-политические настроения населения?

Мы как аналитики проводим социологию и медиаизмерения, и отмечаем повышенную общественную тревожность. Ключевая задача сейчас – честный разговор с обществом. Люди все поймут, поддержат, даже сцепив зубы и критикуя, если им объяснять честно. Вот рейтинг народных тревог: на первом месте – цифровые ограничения, представляете? На втором – беспилотники. Это общероссийский срез, в каждом регионе своя специфика, но люди сопереживают. Я был на левом берегу Воронежа, на заводе, в который 22 июня прилетели ракеты. Возложил цветы, передал соболезнования от руководства КПРФ. И хочу отметить: вы поступили очень мудро, организованно – у вас был траур. А когда в некоторых регионах на фоне беды продолжаются песни и пляски – это не успокаивает людей. Они воспринимают это болезненно.

Фото: пресс-служба Воронежский обком КПРФ

Фото: пресс-служба Воронежский обком КПРФ

При этом власть не должна и искусственно усиливать тревогу. Например, блокировка Telegram: она неэффективна, люди покупают обходные пути, а Роскомнадзор тратит бюджет на поиск «чужого дяди». Во вторник на пленарном заседании я предложил запросить у Роскомнадзора эффективность блокировок. Мы имеем право на контроль. В ответ депутат Боярский обвинил меня в предвыборной риторике. Но я поднимаю эту тему уже год! Наша фракция голосовала за этот закон в 2017 году, но если он не работает - мы должны его менять. «Единая Россия» испугалась информации, их парламентские «кнуты» командовали не голосовать, хотя даже не нажали «против». Почему депутаты не захотели запросить отчет о блокировках? Может, тут корпоративный или коммерческий интерес? Задача политиков заставить бюрократию служить гражданам.

СЛАВЯНСКОЕ ТРИЕДИНСТВО

– Каков ваш прогноз по СВО и возможно ли, что русские и украинцы снова станут братьями? Часть вашей жизни прошла на Украине, вы знаете менталитет бывших соотечественников…

У нас в партии были большие споры по характеру СВО. Часть считала, что это межимпериалистический конфликт. Я исхожу из того, что в значительной степени это форма гражданской войны русских с русскими. Те, кто называют себя украинцами, – это политическая самоидентификация. Я не отрицаю, что есть украинцы со всеми языковыми и культурными особенностями, но мы братья, и никуда мы от этого не денемся.

Просто значительная часть русских украинцев поддалась на «очарование Европы». Думали: «Будем пить каву в Вене, мы теперь Европа». Да никакая вы не Европа, так же, как и нашу олигархическую Дуньку туда не пустили! А когда ей прищучили все хвосты на Западе и начали раздевать, она поняла: без сильного государства и русского народа нам не выжить. Путин сказал: возврата к политике до 2022 года не будет. Так и здесь. Им внушили, что они станут Европой, заживут. Нет. Будете пушечным мясом и родильным домом для вымирающих европейских наций, подножным кормом.

Я верю в славянское триединство Русь Малую, Белую, Великую. Когда говорят: это путь на тысячелетие, вспомните российско-чеченский конфликт. Противостояние шло со времен Кавказских войн, а сейчас имеем - полностью интегрированную Чеченскую Республику, и они воюют с нами плечом к плечу. Поэтому в разговоры, что мы не помиримся, я не верю. Уверен, что триединство победит.