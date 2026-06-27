Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов: «Люди все поймут, если с ними говорить честно»

Фото: пресс-служба Воронежский обком КПРФ

Борьба с нелегальной миграцией, мораторий на тарифы ЖКХ и критика цифровых ограничений. Депутат Госдумы Сергей Обухов затронул самые острые темы текущей повестки. Отдельно он остановился на общественных тревогах, честности власти и перспективах единства славянских народов.

ВЫСОКИЙ КПД

– Госдума восьмого созыва завершает работу – можно подводить итоги. Какие законодательные инициативы исходили от вас как от представителя КПРФ и что из них принято?

– Депутат-одиночка – это нонсенс. Сила – во взаимодействии с фракцией, хотя индивидуальная активность важна. В моем портфеле больше ста законодательных инициатив, 26 подписаны президентом. Говорят, это высокий КПД. Но здесь есть специфика комитета – я работаю в комитете по НКО, гражданскому обществу, религиозным объединениям. Там меньше межпартийных возражений, больше согласия, особенно на фоне СВО.

Второе направление, где удалось добиться результата, – проблема миграции. Сначала мы с депутатом Матвеевым работали в одиночку. Но после теракта в «Крокусе» парламентское большинство признало: миграционная политика неэффективна. И наступил перелом. Раньше нас считали смутьянами, а тут Госдума задумалась – уже неплохо. В законодательстве оказалось столько дыр, на которых ушлые люди паразитируют. Мы поставили барьеры, ограничили привлечение семей мигрантов. Компартия исходит из принципа: должен работать белорусский вариант, как у Батьки Лукашенко – оргнабор: приехал, поработал, уехал. Пока мы этого не добились. Но хотя бы ввели повышенную ответственность и контроль за перемещением мигрантов – это по нашим, в том числе межфракционным инициативам.

Естественно, я соавтор многих социальных законопроектов. Сегодня был на встрече с воронежским губернатором, информировал его о том, что написал запрос председателю правительства о моратории на повышение тарифов ЖКХ в прифронтовых территориях.

БОРЬБА С БЮРОКРАТИЕЙ

– А достаточно ли только ограничить рост цен, чтобы тема ЖКХ перестала быть для людей настолько болезненной?

– Знаете, я исхожу из поэтапности и возможностей одного человека. Партия приняла инициативу - не больше 10% дохода семьи должно уходить на оплату ЖКХ. Но пока это не принято, мы пытаемся хотя бы мелкими шажками добиться ослабления. Мораторий - давнее предложение КПРФ, но от партии власти получаем полный отлуп. Говорят: пострадают те, пострадают эти. Но начинаем разбираться, и выясняются безобразия. Недавно обращался в ФАС и правительство: за два года граждане переплатили 104 миллиарда необоснованных повышений тарифов. 104 миллиарда! Я говорю: давайте механизм определять, пусть людям вернут эти деньги, которые сожрали монополисты. Вроде обещают пересчеты, но это отдельное направление – приходится воевать с бюрократией, чтобы вернуть людям то, что у них из кармана утащили.

По мораторию: есть проблема с общефедеральным решением. Правительство, ЦИК, все структуры безопасности определили 12 регионов на особом положении. Если вы вводите там свой порядок выборов, безопасности, ограничиваете права – давайте компенсировать это мерами соцзащиты. Губернатор поддержал нашу позицию, но есть его функционал, а есть функционал федеральных политиков, которые должны проталкивать идеи. Посмотрим, что ответит премьер Михаил Мишустин. Но логика безупречная: есть особые требования и ограничения – будьте добры выстраивать систему федеральной защиты.

– Еще один острый вопрос – бензиновый кризис. Причины отчасти понятны, но как с этим быть?

– Здесь несколько составляющих. Первое – общественное раздражение и беспокойство. Вертикально интегрированные нефтяные компании приняли такие решения. Губернатор не руководит сетями АЗС, это вопросы федерального центра. Я направил запрос в ФАС. Здесь нужно прямое вмешательство. Власти должны и успокаивать людей, и усиливать уверенность – но не как в фильме: «Панике не поддавайтесь, спасайтесь организованно». Должны быть конкретные результаты. Давайте разбираться с нефтяными компаниями, почему так произошло?

РЕЙТИНГ НАРОДНЫХ ТРЕВОГ

– Сергей Павлович, вы – один из основателей Центра исследований политической культуры России. Каковы сейчас общественно-политические настроения населения?

– Мы как аналитики проводим социологию и медиаизмерения, и отмечаем повышенную общественную тревожность. Ключевая задача сейчас – честный разговор с обществом. Люди все поймут, поддержат, даже сцепив зубы и критикуя, если им объяснять честно. Вот рейтинг народных тревог: на первом месте – цифровые ограничения, представляете? На втором – беспилотники. Это общероссийский срез, в каждом регионе своя специфика, но люди сопереживают. Я был на левом берегу Воронежа, на заводе, в который 22 июня прилетели ракеты. Возложил цветы, передал соболезнования от руководства КПРФ. И хочу отметить: вы поступили очень мудро, организованно – у вас был траур. А когда в некоторых регионах на фоне беды продолжаются песни и пляски – это не успокаивает людей. Они воспринимают это болезненно.

Фото: пресс-служба Воронежский обком КПРФ

При этом власть не должна и искусственно усиливать тревогу. Например, блокировка Telegram: она неэффективна, люди покупают обходные пути, а Роскомнадзор тратит бюджет на поиск «чужого дяди». Во вторник на пленарном заседании я предложил запросить у Роскомнадзора эффективность блокировок. Мы имеем право на контроль. В ответ депутат Боярский обвинил меня в предвыборной риторике. Но я поднимаю эту тему уже год! Наша фракция голосовала за этот закон в 2017 году, но если он не работает - мы должны его менять. «Единая Россия» испугалась информации, их парламентские «кнуты» командовали не голосовать, хотя даже не нажали «против». Почему депутаты не захотели запросить отчет о блокировках? Может, тут корпоративный или коммерческий интерес? Задача политиков –заставить бюрократию служить гражданам.

СЛАВЯНСКОЕ ТРИЕДИНСТВО

– Каков ваш прогноз по СВО и возможно ли, что русские и украинцы снова станут братьями? Часть вашей жизни прошла на Украине, вы знаете менталитет бывших соотечественников…

–У нас в партии были большие споры по характеру СВО. Часть считала, что это межимпериалистический конфликт. Я исхожу из того, что в значительной степени это форма гражданской войны русских с русскими. Те, кто называют себя украинцами, – это политическая самоидентификация. Я не отрицаю, что есть украинцы со всеми языковыми и культурными особенностями, но мы братья, и никуда мы от этого не денемся.

Просто значительная часть русских украинцев поддалась на «очарование Европы». Думали: «Будем пить каву в Вене, мы теперь Европа». Да никакая вы не Европа, так же, как и нашу олигархическую Дуньку туда не пустили! А когда ей прищучили все хвосты на Западе и начали раздевать, она поняла: без сильного государства и русского народа нам не выжить. Путин сказал: возврата к политике до 2022 года не будет. Так и здесь. Им внушили, что они станут Европой, заживут. Нет. Будете пушечным мясом и родильным домом для вымирающих европейских наций, подножным кормом.

Я верю в славянское триединство – Русь Малую, Белую, Великую. Когда говорят: это путь на тысячелетие, вспомните российско-чеченский конфликт. Противостояние шло со времен Кавказских войн, а сейчас имеем - полностью интегрированную Чеченскую Республику, и они воюют с нами плечом к плечу. Поэтому в разговоры, что мы не помиримся, я не верю. Уверен, что триединство победит.