Юрий Матузов: «Крепкие межпарламентские связи — юридическая база для совместных проектов»

Фото: Правительство Воронежской области

Мероприятие на тему «Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России» состоялось 26 июня в Минске.

В заседании участвовали председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, первый заместитель председателя Правительства Воронежской области Данил Кустов, депутаты Константин Пилипенко и Дмитрий Ширяев.

С видеоприветствиями выступили президенты двух стран. Владимир Путин подчеркнул важность сохранения братских традиций и отметил, что межрегиональные связи служат прочным фундаментом сотрудничества в политике, экономике, безопасности и гуманитарной сфере. Александр Лукашенко заявил, что именно регионы создают материальную основу, делающую Союзное государство устойчивым к внешним вызовам.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила о 30-летии Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии, назвав Союзное государство одним из самых успешных интеграционных объединений на евразийском пространстве. Она отметила, что более 90% расчетов ведется в нацвалютах, создан Комитет по стандартизации, реализуется проект инвестиционного кластера, а главным достижением форума названа разветвленная система прямых межрегиональных связей.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сообщила об участии представителей всех областей Беларуси и более 70 субъектов РФ (свыше тысячи участников), а также о проведении десяти секций, первого заседания Комитета по стандартизации и экспертной сессии. Она подчеркнула, что экономика — фундамент интеграции: на полях форума подписано 323 документа.

Фото: Правительство Воронежской области

С докладами выступили представители правительств и регионов. Зампредседателя Правительства РФ Алексей Оверчук констатировал формирование общего экономического, научно-образовательного, гуманитарного и оборонного пространства за 30 лет. Первый зампремьера Беларуси Николай Снопков акцентировал прогресс в производственной и инвестиционной кооперации.

Главы субъектов осветили региональную повестку: председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев — потенциал столицы, губернатор Московской области Андрей Воробьев — опыт совместных проектов, глава Минского облисполкома Алексей Кушнаренко — перспективы сотрудничества, губернатор Омской области Виталий Хоценко — новые возможности, а губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь — конкретные результаты кооперации. Министр сельского хозяйства Беларуси Юрий Горлов выделил роль кооперации для АПК, а председатель Постоянной комиссии Совета Республики Роман Бродов подвел итоги секционных заседаний.

Комментируя итоги, Юрий Матузов отметил, что фундаментом совместных проектов являются крепкие межпарламентские связи.

Фото: Правительство Воронежской области

– Это дает юридическую базу для оперативного обмена наработками. Синхронизация законодательных усилий регионов Союзного государства и укрепление связей муниципалитетов, в том числе через кооперацию, инвестпроекты и унификацию нормативной базы, – важнейшие драйверы развития, — подчеркнул он.

Следующий форум пройдет в Смоленской области в 2028 году.