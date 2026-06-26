Председатель облдумы Юрий Матузов: «Взаимный интерес регионов дает конкретные результаты»

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Воронежскую область представили председатель облдумы Юрий Матузов и первый зампред правительства Данил Кустов.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что межрегиональное сотрудничество создает фундамент для укрепления Союзного государства. Регионы выступают локомотивами интеграции, особенно в сфере новых технологий и ИИ. Она отметила положительную динамику: по итогам прошлого года товарооборот вырос почти на 3%, более 60% инвестиций в Беларусь приходится на российский бизнес. Важным шагом стало введение общего знака «Товар Союзного государства» для продукции с долей комплектующих из двух стран не менее 50%.

Наталья Кочанова добавила, что межрегиональные связи поддерживаются обширной договорной базой: соглашения заключены со всеми 89 регионами РФ, а также действует около 450 двусторонних договоров. Она также отметила успех проектов «Поезд Памяти» и самого Форума, который ежегодно доказывает свою эффективность.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

В ходе встречи состоялось подписание ряда соглашений. Для Воронежской области ключевым стало подписание документа о взаимодействии с ГК «БелИнжиниринг». Результатом может стать участие белорусских строителей в возведении крупных социальных и инфраструктурных объектов региона.

Комментируя итоги, Юрий Матузов подчеркнул практическую пользу форума:

– Мы в Воронежской области знаем, что такие встречи дают реальные результаты. Благодаря предыдущим форумам в регионе появились школа в Стрелице, школа с детсадом в Семилуках и детсад «Изумрудный город» в Воронеже. Нынешнее соглашение с «БелИнжиниринг» продолжит эту добрую традицию. Когда есть взаимный интерес, результаты не заставляют себя ждать.

Также руководители палат посетили выставку-ярмарку, где одним из самых масштабных был признан стенд Воронежской области.