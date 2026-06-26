Фестиваль уличной культуры, лаборатория инноваций и тысячи участников: чем «Новые люди» удивили Воронеж в июне

Сегодня «Новые люди» одна из наиболее активных и быстро растущих партий в регионе. Партия выделяется яркими проектами и инициативами, что привлекает к ней все больше и больше воронежцев, которые становятся членами партии. Собрали пять наиболее ярких событий «Новых людей» в июне, которыми они удивили воронежцев.
Большим фестивалем уличной культуры на дамбе Черкасского моста в Воронеже «Новые люди» открыли свой партийный проект «Голос города». Пятьдесят артистов поделились своим творчеством на большой сцене фестиваля - песни, танцы и перфомансы. На празднике работали площадки с интерактивными зонами для детей, и зоны городских музыкальных и творческих студий. Проект направлен на поддержку артистов - начинающих и профессионалов, предоставляя им возможность выступить на большой сцене. Этим летом в рамках проекта работать три сцены, доступные для всех желающих.
Комитет по здоровью партии «Новые люди» активно развивает проект «В школе вкусно», направленный на улучшение качества школьного питания. Нутрициологи и эксперты проекта вместе с родителями уже побывали на дегустации школьных обедов в нескольких воронежских школах и вместе разбирались, как питание влияет на концентрацию внимание и успеваемости школьников. С началом летних каникул «Новые люди» провели школьников и родителей кулинарный мастер-класс, где учились готовить полезные сэндвичи и лимонады из продуктов, разрешенных в школе.
«Новые люди» продолжают развивать свою инициативу о введении для воронежских пенсионеров «Чеховской карты» - специальной программы социальной поддержки, по которой старшее поколение сможет бесплатно ходить в театры и музеи. В июне для старшего поколения «Новые люди» провели бесплатный кинопоказ, мастер-класс по работе с гаджетами и защите от мошенников, танцевальные фестивали в Воронеже и Новой Усмани. К проекту присоединилось уже более трех тысяч человек, что подтверждает актуальность программ поддержки для пенсионеров.
«Новые люди» заявили об открытии проектной лаборатории «Инженеры будущего» для развития инновационного предпринимательства. Партия аккумулирует у себя it-специалистов и инженеров, давая им возможность развивать свои идеи для создания инновационных продуктов в регионе. Присоединится может любой желающий, в планах «Новых людей» - провести в регионе выставку проектов воронежских разработчиков.
Партия «Новые люди» одной из первых начала подготовку своих наблюдателей на этих выборах в регионе. Представители регионального отделения заявили, что их задача - подготовить 2000 тысячи человек для представительства на избирательных участках. Подключиться к наблюдению можно, обратившись в колл-центр Штаба наблюдателей «Новых людей» по телефону 8-908-142-20-00.