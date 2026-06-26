Фестиваль уличной культуры, лаборатория инноваций и тысячи участников: чем «Новые люди» удивили Воронеж в июне

Большим фестивалем уличной культуры на дамбе Черкасского моста в Воронеже «Новые люди» открыли свой партийный проект «Голос города»

Сегодня «Новые люди» одна из наиболее активных и быстро растущих партий в регионе. Партия выделяется яркими проектами и инициативами, что привлекает к ней все больше и больше воронежцев, которые становятся членами партии. Собрали пять наиболее ярких событий «Новых людей» в июне, которыми они удивили воронежцев.

«Голос города»

Большим фестивалем уличной культуры на дамбе Черкасского моста в Воронеже «Новые люди» открыли свой партийный проект «Голос города». Пятьдесят артистов поделились своим творчеством на большой сцене фестиваля - песни, танцы и перфомансы. На празднике работали площадки с интерактивными зонами для детей, и зоны городских музыкальных и творческих студий. Проект направлен на поддержку артистов - начинающих и профессионалов, предоставляя им возможность выступить на большой сцене. Этим летом в рамках проекта работать три сцены, доступные для всех желающих.

Кулинарный мастер-класс из продуктов школьной столовой

Комитет по здоровью партии «Новые люди» активно развивает проект «В школе вкусно», направленный на улучшение качества школьного питания. Нутрициологи и эксперты проекта вместе с родителями уже побывали на дегустации школьных обедов в нескольких воронежских школах и вместе разбирались, как питание влияет на концентрацию внимание и успеваемости школьников. С началом летних каникул «Новые люди» провели школьников и родителей кулинарный мастер-класс, где учились готовить полезные сэндвичи и лимонады из продуктов, разрешенных в школе.

«Жить по-новому»: три тысячи представителей старшего поколения присоединились к проекту активного долголетия

«Новые люди» продолжают развивать свою инициативу о введении для воронежских пенсионеров «Чеховской карты» - специальной программы социальной поддержки, по которой старшее поколение сможет бесплатно ходить в театры и музеи. В июне для старшего поколения «Новые люди» провели бесплатный кинопоказ, мастер-класс по работе с гаджетами и защите от мошенников, танцевальные фестивали в Воронеже и Новой Усмани. К проекту присоединилось уже более трех тысяч человек, что подтверждает актуальность программ поддержки для пенсионеров.

Инженерная лаборатория

«Новые люди» заявили об открытии проектной лаборатории «Инженеры будущего» для развития инновационного предпринимательства. Партия аккумулирует у себя it-специалистов и инженеров, давая им возможность развивать свои идеи для создания инновационных продуктов в регионе. Присоединится может любой желающий, в планах «Новых людей» - провести в регионе выставку проектов воронежских разработчиков.

Штаб подготовки наблюдателей

Партия «Новые люди» одной из первых начала подготовку своих наблюдателей на этих выборах в регионе. Представители регионального отделения заявили, что их задача - подготовить 2000 тысячи человек для представительства на избирательных участках. Подключиться к наблюдению можно, обратившись в колл-центр Штаба наблюдателей «Новых людей» по телефону 8-908-142-20-00.