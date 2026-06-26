«Любовь – это понимание, что нужно твоему другу»: на фестивале «Голос питомца» воронежцы научились слышать своих подопечных

Фото: Алиса КАЛАШНИКОВА

20 июня Центральный парк стал площадкой для фестиваля «Голос питомца LIMKORM PET FEST». Праздник был подготовлен производителем кормов для домашних животных LIMKORM при поддержке правительства Воронежской области. По подсчетам организаторов, фестиваль посетили около десяти тысяч человек. А вот хвостатых гостей сосчитать оказалось труднее!

– Этот праздник был создан для наших любимых четвероногих питомцев и их семей, чтобы мы вспомнили, что такое настоящая забота о хвостатых друзьях, – рассказала Ольга Коваленко, директор по маркетингу компании LIMKORM. – Идея фестиваля родилась в тот момент, когда мы поняли, что люди считают: любить – это просто накормить, удовлетворить какие-то базовые потребности. Но на самом деле любовь – нечто большее. Это в первую очередь понимание, что нужно твоему другу.

По словам Ольги Коваленко, название фестиваля родилось само собой:

– Наши питомцы все чувствуют, понимают, но сказать-то ничего не могут. Поэтому мы решили дать им этот «голос», научить хозяев разбираться, чего же хотят их друзья на самом деле. Все программы на этом фестивале направлены на осознанное владение нашими четвероногими друзьями.

Фото: Алиса КАЛАШНИКОВА

Корм, игрушки и лотерея

После прохода через металлоискатели гости праздника попадали в первую зону фестиваля – «Голос LIMKORM». Здесь расположились павильоны БРЕНДОВ кормов для кошек и собак: «Мнямс», Best Dinner, Award, Zilli, Marly&Molly, «Родные Корма» и мультибрендовая точка компании организатора с торговыми марками SIRIUS, AJO, ОДНО МЯСО. Специалисты объясняли хозяевам, какая продукция подойдет конкретно их питомцу.

Посетители ни минуты не скучали: испытывали удачу в беспроигрышной лотерее, собирали на скорость мозаику, фотографировались с милыми мордочками и участвовали во множестве других конкурсов. Никто не ушел с пустыми руками – все гости получили приятные призы: корм, игрушки, различные гаджеты для заботы о четвероногих.

Многие хозяева угощали своих хвостатых друзей сразу же, рядом с павильонами. Спаниель Баксан послушно исполнил команды, чтобы получить заветное лакомство.

– Мы каждый день здесь гуляем, – поделилась его хозяйка Маргарита. – Увидели вывеску фестиваля и решили заглянуть.

Маргарита – большая любительница животных. Кроме Баксана у нее также есть 11-летний кот, которого она забрала из приюта.

Другая четвероногая гостья, папильон Верба, сразу очаровала участников фестиваля. Как объяснила ее хозяйка Мария, свое необычное название эта порода получила из-за больших ушей, которые похожи на бабочку (papillon в переводе с французского – «бабочка»).

– Мы ходим на занятия по кинологическому спорту. Там и узнали про фестиваль. Ждали его два месяца, очень хотели принять участие! – с улыбкой рассказала девушка.

Фото: Алиса КАЛАШНИКОВА

«Одна донация может спасти жизнь»

О здоровье домашних животных на фестивале тоже позаботились: для них работал ветеринарный пост. Осмотры проводили специалисты клиники «Статус», терпеливо находя подход даже к самым капризным и пугливым пациентам.

Также гости праздника могли узнать больше о своих четвероногих друзьях, посетив лекторий. Спикеры рассказывали, как заслужить доверие питомца, как понять его эмоции. Отдельное внимание было уделено донорству. Гемотрансфузиолог Валентина Шевченко объяснила, что сдача крови совершенно безвредна для животного. Стать донором могут любые собаки весом от 18 кг и кошки от 4 кг. При этом они должны быть старше одного года.

– Не нужно являться выходцем престижных выставок или иметь впечатляющую родословную. Достаточно лишь хорошей физической формы, спокойного характера и желания помочь другим, – отметила Валентина. – Одна донация может не просто улучшить чье-то здоровье, а спасти жизнь!

Ветеринар рассказала историю корги Вука. На обследовании у животного обнаружили новообразование на селезенке. Рядовая ситуация переросла в настоящую драму: во время операции произошел разрыв селезенки. Пес потерял много крови. Счет шел не на часы, а на минуты. Вука спас донор – обычная собака Мерлин. В результате переливания крови состояние пациента стабилизировалось. После лечения он вернулся к хозяевам абсолютно здоровым.

Настоящим рекордсменом ветклиники стал кот Зорг: за четыре с половиной года он 12 раз сдал кровь и спас более 20 жизней! В 2026 животному было присвоено звание Почетного донора.

Собаки прыгают, а дети рисуют на стенах

Еще одна зона фестиваля, «Голос движения», позволила хвостатым спортсменам проявить себя: собаки демонстрировали свои умения в показательных выступлениях по джампингу, ноузворку и другим дисциплинам. А любители более спокойного отдыха с удовольствием давали интервью в небольшой подкаст-студии, держа питомцев на коленях.

Для детей тоже был оборудован отдельный уголок. Маленьких гостей фестиваля развлекали аниматоры, предлагая изготовить поделку из бусин или поиграть в гигантскую «Дженгу». А еще сбылась мечта многих детей: можно было порисовать прямо на стене, разукрасив фломастерами огромную раскраску!

Фото: Алиса КАЛАШНИКОВА

Они будут ждать вас всегда

Важным местом фестиваля стала зона пристройства. Здесь волонтеры знакомили гостей с собаками и кошками из приютов. Любой желающий мог забрать животное домой. В качестве поддержки новоиспеченный хозяин получал 2 кг корма. На стене шатра – главный девиз приютов: «Они будут ждать вас всегда».

Председатель группы «Лабрадорхэлп» Наталья Дьяченко рассказала историю лабрадора Гарика. Пес был привезен из Узбекистана – там беднягу хотели... съесть. В стране функционирует множество заведений корейской кухни, где подаются блюда из собачьего мяса. Гарику повезло: волонтерам удалось перекупить его практически на пороге ресторана.

– Это торнадо! – поглаживая пса, засмеялась Наталья. – Разрушает все на своем пути! Но при этом безумно любвеобильный и невероятно умный мальчик.

Другая собака, Пчелка, с удовольствием позволяла гостям фестиваля обнимать ее и стойко выдерживала длительные фотосессии.

– Очень дружелюбная и ласковая девочка, – улыбнулась волонтер Мария. – Детей обожает.

Активисты приюта напомнили гостям: даже если вы не имеете возможности забрать животное домой, можно проявить заботу по-другому. Например, пожертвовать корм, лекарства или погулять с четвероногим другом. Важно участие каждого!

«Сердцем» праздника стала главная сцена, с которой весь день звучала музыка. Вечером на ней прошло собачье дефиле. А завершился фестиваль дискотекой. Здесь выступил финалист шоу «Голос» Василий Пасечник с группой VaskoDaDrama, музыканты которой надели забавные плюшевые головы животных.

Фото: Алиса КАЛАШНИКОВА

После праздника

Фестиваль «Голос питомца» в Воронеже завершился, но, как сообщила директор по маркетингу компании LIMKORM, это был лишь первый шаг.

– Планы у нас грандиозные, – поделилась Ольга Коваленко. – Фестиваль – только начало и стартовая площадка. У нас есть еще много проектов, образовательных и социальных инициатив, которые помогут хозяевам лучше понять своих хвостатых друзей. Наша главная задача – дать знания о том, как кормить, как лечить, как ухаживать и просто заботиться.

Следующий фестиваль «Голос питомца» пройдет 5 июля в Казани.

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