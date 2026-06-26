Маджентерея, падел, джаз и не только: чем удивляли гостей усадьбы «Скорняково-Архангельское»

Фото: Сергей Никонович

Представьте: июньский день, вы сидите на берегу пруда в старинной дворянской усадьбе, по краям водоема растут раскидистые ивы и создают приятную прохладу. Зеркальную гладь разрезают вёсельные лодки с улыбчивыми людьми. А на горизонте парят разноцветные воздушные шары. Но это еще не все – в нескольких метрах от вас расположена сцена, на которую выходит любимый музыкальный исполнитель. Через несколько секунд стук вашего сердца сливается со звуком ударной установки и наступает тот самый момент, когда вы понимаете, что счастливы.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ОТДЫХА

Фестивали в усадьбе «Скорняково-Архангельское», которая находится в Липецкой области всего в паре часов езды от Воронежа, создают для своих посетителей именно такую, особенную атмосферу. В этом году летний сезон традиционно открыл «Не только джаз на пруду».

Организаторы подготовили обширную программу: на центральной аллее работала ярмарка, в крепости за день провели несколько десятков мастер-классов по росписи, живописи, плетению венков, аппликации и созданию заколок. Здесь же во дворе гости знакомились с основами танго, бачаты и сальсы, а вечером для желающих провели танцевальную вечеринку. Любители более экстремального отдыха могли полетать над прудом на зиплайне, подняться в небо на воздушном шаре или прокатиться на квадроцикле. Отдельная развлекательная зона работала для детей: научное шоу, интерактивные программы, шоу мыльных пузырей, спектакли, кинотеатр – скучать было некогда.

Мобильный оператор Т2 с 2023 года поддерживает крупные события в усадьбе. А в этом году сотрудничество вышло на новый уровень – компания стала титульным партнером летних мероприятий.

– Фестивали в «Скорняково-Архангельское» каждый год собирают поклонников современной музыки и ярких шоу из Воронежа, Липецка, Москвы и других городов. Клиенты T2 любят культурные мероприятия под открытым небом и с удовольствием пользуются нашими специальными предложениями. Мы очень ценим возможность быть вовлеченными в такие масштабные события и разделить впечатления с тысячами людей: создавать для гостей комфортную среду для отдыха, дарить яркие эмоции и, конечно, обеспечивать качественную связь, – отметил коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» T2 Владимир Поваров.

Фото: Сергей Никонович

НАСТРОЕНИЕ ЦВЕТА МАДЖЕНТА

Специально для всех гостей фестиваля T2 открыл на территории усадьбы маджентерею – стильное пространство для отдыха с цветущим садом. А еще построил большой корт для падела в фирменных цветах и запустил серию интерактивов и конкурсов с призами.

Промоутеры компании встречали посетителей, рассказывали, из каких зон состоит площадка, и выдавали каждому альбом впечатлений – «флорариум», в который потом ставили печати за пройденные активности. Поучаствовал в диджитал-игре «Лепестки удачи» – получил определенное количество отметок. Прошел увлекательную игру «Плинко» – заработал дополнительные баллы. Сразился в падел – добавил в альбом печати. Их количество определяло, какой мерч в итоге получит участник. Чтобы забрать награду, выполнять все задания было необязательно – каждый сам решал, когда остановиться.

Особым украшением маджентереи стал глиттер-бар – модная бьюти-зона, где все желающие могли добавить сияния своему образу с помощью страз и блесток.

Фото: Сергей Никонович

ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ И ЛЮБИМЫЕ ХИТЫ

В этом году для гостей фестиваля «Не только джаз на пруду» играли и пели Beautiful Boys, Миша Хорев, Трио Олега Аккуратова и Marissa Moore.

Исполнители популярной песни «Такая нежная любовь» не первый раз приехали в Липецкую область. Beautiful Boys дважды выступали на Кудыкиной горе, а теперь побывали и в Скорняково.

– Площадка, безусловно, влияет на музыкантов, но публика важнее. Мы рады позитивной атмосфере, которая создалась здесь благодаря зрителям, а красота местной природы добавляет антуража, – поделились впечатлениями артисты.

Участники Beautiful Boys отметили, что с удовольствием приехали бы в усадьбу еще раз:

– Здесь можно провести не один-два дня, а целую неделю: отдыхать, любоваться пейзажами, плавать на лодке по Дону.

Хедлайнером вечера стал Антон Беляев со своей группой Therr Maitz. Когда они появились на сцене, зрители не смогли усидеть на своих местах – все подпевали и без устали танцевали под звездным небом до финальных аккордов.

Следующие крупные фестивали пройдут в усадьбе 11 июля и 29 августа – «НеКупала» и «Дети. Воздух. Счастье». В этом году T2 и «Скорняково-Архангельское» традиционно запустили специальное предложение для клиентов компании – скидку 15% на билеты. Промокод можно получить в программе лояльности «Больше» на сайте или в мобильном приложении Т2.

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