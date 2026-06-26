В Минске торжественно открыли памятник воронежскому летчику-герою Александру Мамкину

Фото правительства Воронежской области

25 июня в Полоцком сквере Минска торжественно открылся памятник уроженцу Воронежской губернии, героическому летчику Александру Мамкину. Мероприятие прошло в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России.

Фото правительства Воронежской области

На церемонии, которую возглавили председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, присутствовали первый зампред Правительства Воронежской области Данил Кустов и председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов. Участники возложили цветы к монументу и почтили память героя-летчика.

Фото правительства Воронежской области

Александр Мамкин родился в Репьевском районе Воронежской области. В годы Великой Отечественной войны наш земляк воевал в составе 105-го гвардейского авиаполка. В ночь с 10 на 11 апреля 1944 года он совершил подвиг, спасая воспитанников Полоцкого детского дома. Его безоружный самолет подбили фашисты, кабина пилота вспыхнула, но Мамкин не бросил штурвала, сгорая заживо, он сумел перелететь линию фронта и посадить машину на освобожденной территории. Ценой своей жизни он спас 10 детей-сирот, воспитательницу и двух раненых партизан. В память о герое его именем названа улица города, Базовая школа №11 и пионерская дружина этой школы.

В мае 2023 года памятник Мамкину открыли и на его родине, в Репьевском районе Воронежской области, а в августе прошлого года летчику посмертно присвоили звание «Почетный гражданин Репьевского района».

Фото правительства Воронежской области

2026 год, когда исполняется 110 лет со дня рождения героя, в Репьевском районе объявлен Годом Александра Мамкина.

Фото правительства Воронежской области

Валентина Матвиенко на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко отметила важность увековечивания памяти о герое-воронежце в Минске и назвала подвиг Александра Мамкина примером, объединяющим Россию и Беларусь.

Данил Кустов, в свою очередь, подчеркнул, что для Воронежской области сотрудничество с Беларусью является приоритетным. По его мнению, бережное сохранение общей истории и память о героях войны являются основой укрепления межгосударственных отношений.