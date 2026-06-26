JAECOO J7 или Changan UNI-S: сравнение двух кроссоверов

Фото: Ринг Сервис

UNI-S появился вконце прошлого года, а в начале этого – обновленный J7. Сравним комплектации этих автомобилей

ВНЕШНИЙ ВИД

Внешний дизайн JAECOO J7 выделяется агрессивными линиями, выразительной решёткой, напоминающей пчелиные соты, радиатором с узкими светодиодными фарами, в целом у кроссовера динамичный силуэт с покатой крышей.

У Changan UNI-S футуристичный стиль в рамках линейки UNI, безрамочная решётка радиатора интегрированная в общий дизайн передней части, плавные линии кузова и стильные задние фонари, также есть антенна «акулий плавник» и задний спойлер.

ГАБАРИТЫ

По размерам JAECOO J7 длиннее Changan UNI-S почти на 12 см: 4,5 м против 4380 мм, также выигрывает и по ширине: 1865 мм против 1825 мм соответственно. Высота автомобилей также разнится – 1680 мм у JAECOO J7 и 1605 мм и Changan UNI-S.

Размеры JAECOO J7 дают ему преимущество и в объеме багажника. Этот показатель у кроссовера достигает 412 литров (при сложенных сиденьях — до 1332 л), это на 62 литра больше, чем у Changan UNI-S. Параметры JAECOO J7 могут быть полезными для тех, кто ценит простор в салоне и багажнике. Changan UNI S компактнее, что удобнее в условиях города.

МОЩНОСТИ

Переднеприводная комплектация JAECOO J7 оснащена 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и 7-миступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод у автомобиля передний или полный, в зависимости от комплектации.

Changan UNI-S с передним приводом и таким же 7-ступенчатым «роботом». Объем двигателя у этого кроссовера – 1,5 л., а мощность мотора переднеприводной версии составляет 157 л.с.

Говоря о динамике разгона, преимущество за JAECOO J7, которому хватает 8,5 секунд до скорости 100 км/ч, тогда как Changan UNI-S тратит на это 8,9 сек.

Расход топлива экономичнее у Changan UNI-S – 6,9 литров на 100 километров при 7,6 литров у JAECOO J7.

ИНТЕРЬЕР И ОСНАЩЕНИЕ

В салоне интересно начать сравнение с размеров мультимедиа. Диагональ цифровой приборной панели и большого центрального экрана у JAECOO J7 по 12,3". Такая же диагональ и у вертикального центрального экрана с минималистичным дизайном у Changan UNI-S, а вот цифровая приборная панель меньше - 10,25".

В JAECOO J7 салон с качественной отделкой с кожаными вставками и трёхзонным климат контролем. В топовой комплектации есть панорамная крыша и система кругового обзора.

В салоне Changan UNI-S атмосферная подсветка, беспроводная зарядка для смартфона и продвинутая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В обеих моделях по 6 подушек безопасности, система стабилизации (ESP). В JAECOO J7 также имеется адаптивный круиз контроль и система предупреждения о столкновении.

Changan UNI- S может похвастаться системой контроля полосы движения и автоматическим экстренным торможением.

СТОИМОСТЬ

Ориентировочная розничная цена Changan UNI-S колеблется в пределах от 2,5 млн руб. от 3,1 млн руб., в зависимости от комплектации. У JAECOO J7 - от 2,6 млн рублей в базовой комплектации до 3,4 млн рублей в топовой.

ВЫВОД

JAECOO J7 и Changan UNI-S – два сильных и убедительных кроссовера, каждый из которых формирует конкурентоспособное предложение, но по-разному расставляет приоритеты.

JAECOO J7 подойдет для тех, кому нужен крупный и вместительный кроссовер, полный привод для сложных дорожных условий, комфортный и просторный салон.

Кроссовер Changan UNI S необходим тем, кто ищет компактный и манёвренный автомобиль для города, ожидает от автомобиля стильного дизайна и экономии без потери качества.

Познакомьтесь с новым Jaecoo J7 в «РИНГ» лично. Ждем вас на тест-драйв!

Адрес: 3 км автодороги Воронеж-Курск (Юго-западный район, съезд с трассы за ТЦ «Метро»). Телефон: +7 (473) 247-00-77

Сайт: https://jaecoo.omoda-ring.ru/

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