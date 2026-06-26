Депутат Воронежской горДумы отправил на фронт генератор и маскировочные баннеры

Фото: Воронежская городская Дума

В июне к заместителю председателя Воронежской городской Думы Андрею Соболеву одновременно обратились две волонтерские группы с насущными просьбами от наших защитников. Парламентарий незамедлительно отреагировал на нужды фронта, и уже 24 июня обе партии гуманитарного груза были доставлены адресатам.

Один из переданных предметов — мощный дизельный электрогенератор, который крайне необходим для обеспечения бесперебойной работы подразделения, выполняющего задачи на Харьковском направлении.

Кроме того, бойцы получили партию баннеров из плотной ткани, которые в полевых условиях активно используются для устройства перекрытий и укрепления блиндажей эвакуационной бригады, спасающей раненых.

Военнослужащие записали ответное видеообращение. В ролике они детально рассказали об оперативной приемке всего необходимого и передали слова искренней благодарности за быстрое решение проблем.

Заместитель председателя городской Думы подчеркнул личную вовлеченность в процесс поддержки участников СВО:

- Искренне верю в то, что эти ребята завоюют для нас долгожданную Победу! И надеюсь, они совсем скоро вернуться домой живыми и невредимыми! – сказал Андрей Соболев. – И в очередной раз выражаю глубочайшую благодарность всем волонтерским объединениям, которые доставляют гуманитарный груз российским бойцам, выполняющим свой воинский долг в зоне СВО. Даже в летний период наши волонтеры не отдыхают, а неустанно поддерживают наших ребят на фронте.

Андрей Соболев неоднократно отмечал, что помощь фронту остается одним из приоритетов в работе депутатского корпуса, а системное взаимодействие с добровольцами позволяет закрывать наиболее острые потребности подразделений в кратчайшие сроки.