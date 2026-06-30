Нужен контроль за байкерами и репертуаром музыкантов: начальник воронежского главка МВД высказался о проспекте Революции

Фото - Максим Горохов

На своей первой пресс-конференции в Областном доме журналистов новый начальник ГУ МВД по Воронежской области генерал-майор Максим Петрушин не стал ограничиваться общими фразами. Он предельно четко обозначил болевые точки центра города и пути их решения, начав с личного впечатления. Первым местом, которое он посетил с семьей в Воронеже, стал именно проспект Революции.

УЛИЧНАЯ СЦЕНА ПОД КОНТРОЛЕМ

Генерал-майор признался, что прогулка с дочерью по главной пешеходной артерии города оставила неоднозначные впечатления. Максим Петрушин заявил, что не против уличных артистов как таковых — они создают колорит. Однако его возмутил репертуар одной из групп, исполнявшей песню, которую он счел недостойной для общественного места.

- Я был вынужден даже сделать замечание: слушайте, поменяйте репертуар, - поделился начальник главка.

Выход он видит в заимствовании опыта Санкт-Петербурга, где каждый уличный музыкант обязан подавать заявку в администрацию. Согласованию подлежат не только время выступления, но и репертуар. Отдельно Максим Петрушин коснулся творчества группы «Сектор Газа». Он согласился, что у группы много хороших песен, но отметил, что ненормативная лексика недопустима на улице, где гуляют дети.

- Если песня «Сектор Газа», то какие песни? Они будут четко определены, те, которые действительно надо послушать, а не то что захочется, — заявил главный полицейский области.

Фото - Максим Горохов

ТИШИНА ПОСЛЕ 23:00 И «ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ»

Вторая острая тема — мотоциклисты и питбайки, которые превращают летние ночи в ад для жителей центра Воронежа. Глава ГУ МВД пообещал инициировать законодательные ограничения по времени проезда для байкеров с усиленными глушителями.

- Крайне неудобно, когда после 11 ночи мы слышим гул мотоциклистов, которые пытаются показать мощь, не имея на то оснований, — возмутился Максим Петрушин.

Помимо законодательных инициатив, он пообещал усилить наряды патрульно-постовой службы. По его словам, переброска сил уже началась — в последние выходные число полицейских на проспекте было увеличено. Это делается не для запугивания, а для превенции, в том числе для пресечения уличных драк. Максим Петрушин отметил, что полиция выявила конкретные «питейные заведения», возле которых регулярно фиксируются потасовки. Бизнесу мешать не будут, но улицу возле этих точек возьмут на контроль.

РЕГИСТРАЦИЯ САМОКАТОВ

Отвечая на вопрос о проблеме с электросамокатами, начальник главка предложил пойти по пути Москвы и Московской области, где обязательная регистрация СИМ с выдачей номерных знаков уже показала эффективность. Это позволит системам видеофиксации штрафовать нарушителей, которые мешают пешеходам.

Особую боль у генерала вызвала статистика ДТП. Он привел пугающие цифры: только в этом месяце на дорогах области погибли шесть несовершеннолетних, и почти все — управляя автомототранспортом без прав. Максим Петрушин привел свежий пример: мальчик взял машину матери (ему оставался месяц до совершеннолетия) и разбился, а на прошлой неделе подросток погиб на мощном мотоцикле, купленном родителями.

- Родители! Вы покупаете ребенку мощный мотоцикл с инжекторным двигателем — вы его посылаете на гибель. Это случилось. Мальчик не справился, врезался в дерево. Я называю их ангелочками, они жить-то еще не начали, - прокомментировал генерал-майор.

ВОЙНА С НАРКОТИКАМИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Главной и самой резонансной темой стало противодействие наркотрафику. Максим Петрушин признал, что крупных лабораторий в области нет (три были ликвидированы совместно с ФСБ в этом году), но регион стал привлекательным для дилеров из-за спроса.

Он привел шокирующую цифру: только за пять последних задержаний полицейские изъяли порядка 15 килограммов синтетики.

- 15 кг синтетики — это порядка 200 тысяч разовых доз. Вдумайтесь! Этого зелья хватило бы на 200 тысяч потребителей. Это смертельно, - подчеркнул он.

Руководитель главка МВД ставит задачу перекрыть каналы поступления, чтобы у преступников сформировалось четкое понимание: в Воронежской области они потеряют свои деньги, а наркотики будут изъяты еще до того, как попадут в закладки.

Подводя итог, Максим Петрушин отметил, что общее число преступлений в регионе снижается, однако настораживает рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Он не исключил, что это связано с доступностью дешевого контрафактного спиртного, и намерен разбираться в этом вопросе совместно с органами здравоохранения.