«Кошкин дом» под запретом: как волонтер пять лет спасала бездомных животных в Воронеже и почему ее выгнали из перехода

Фото из архива КП

В Воронеже возникла резонансная ситуация с администрацией торгового-развлекательного центра «Московский проспект» и волонтером Арсенией Комельской, которая долгое время занималась пристройством бездомных кошек в надземном переходе у ТЦ. Через пять лет работы женщина столкнулась с запретом продолжать свою деятельность в том же месте. В причинах этого спора разбиралась журналист «КП-Воронеж».

ПОДВИГ В ОДИНОЧКУ

Матушка Арсения, как она представилась, проживает в Рождество-Богородицком монастыре в Задонске (Липецкая область) и является единственным зооволонтером в городе с населением около 9 тысяч человек. Она содержит так называемый «Кошкин дом» - приют для животных, которых подбрасывают к монастырям в Задонске и Тербунах.

Около пяти лет назад она начала вывозить котят и щенков в Воронеж для пристройства. Первоначально работала у рынка «Воронежский», затем перешла в надземный переход у ТЦ «Московский проспект», где также находятся продавцы цветов, игрушек и уличные музыканты.

Фото из архива КП

«ДИАЛОГА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ»

По словам монахини, ранее она получила устное разрешение от прежней администрации ТЦ. Животных она содержит в клетках, размещенных на складном столике, и, по ее утверждению, все они привиты и стерилизованы.

Но 19 июня новый директор торгового центра уведомил матушку Арсению о запрете на нахождение в переходе. После этого ее место перекрыли ограждением. В качестве причин администрация назвала жалобы на неприятный запах от корма, помехи для прохожих, а также возможное отсутствие ветеринарных документов.

Женщина эти обвинения опровергла. В разговоре с журналистом «КП-Воронеж» она рассказала, что кормит животных, когда стоит с ними в переходе, один раз в день и запах не успевает распространяться. Проходу тоже не мешает. И заявляет, что пушистые имеют необходимые прививки.

В ответ на запрет матушка Арсения обратилась к директору торгового центра с просьбой сформулировать требования к ней, которые бы она выполнила, однако, по ее словам, диалога не получилось. Женщина убеждена, что лишение этой площадки может привести к прекращению ее деятельности по пристройству животных, поскольку в Задонске нет ветеринарных клиник и проблема бездомных кошек и собак стоит остро. За годы работы в переходе ей удалось пристроить тысячи питомцев.

ПОЗИЦИЯ СОБСТВЕННИКА

В администрации ТРЦ «Московский проспект» нам пояснили, что пешеходный переход был создан в 2009 году исключительно для безопасного транзита людей через многополосную дорогу. Он не предназначен для проведения мероприятий или размещения торговли. Ежедневно им пользуются порядка 60 тысяч человек. Кроме того, построен он по инициативе и за счет средств бизнесмена Евгения Хамина и находится в частной собственности.

- В свое время муниципальные органы отказались принять пешеходный переход на свой баланс. Все работы по его охране и содержанию, включая клининг, техническое обслуживание и ремонт выполняются за счет собственника через бюджет эксплуатации ТРЦ «Московский проспект». За все время работы на содержание перехода направлено около 60 миллионов рублей, в том числе порядка 20 миллионов - налоговых отчислений, - пояснили в ТРЦ.

Там добавили, что с уважением относятся к деятельности волонтеров, которые занимаются помощью и пристройством бездомных животных. Она поддерживалась на протяжении более пяти лет. Но в последнее время количество питомцев, а также оборудования и участников увеличилось. Это стало приводить к скоплению людей и снижению пропускной способности перехода.

- В адрес администрации ТРЦ поступают обращения посетителей с указанием на затруднение прохода, замечания по нарушениям норм пожарной безопасности, жалобы на аллергические реакции при проходе мимо животных. Принятые решения связаны исключительно с необходимостью соблюдения требований безопасности эксплуатации, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и обеспечения беспрепятственного использования перехода по его прямому назначению, - подытожили в компании.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ МЭРИЯ?

Казалось бы, у истории есть шанс на хэппи-энд. В мэрии Воронежа отреагировали на ситуацию и предложили волонтеру альтернативу - муниципальные пешеходные переходы, где арендаторы готовы ее разместить. Помощь могут оказать и сотрудники муниципального приюта, которые и ранее пристраивали животных, забирали котиков, в том числе к себе домой.

- Пока, к сожалению, волонтер отказалась от всех вариантов, ссылаясь на удобство для нее конкретной точки, - пояснили в мэрии.

Городские власти заявили, что остаются на связи с администрацией ТЦ и готовы организовать работу так, чтобы соблюсти и безопасность посетителей, и волонтерскую миссию.