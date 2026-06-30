«Прадед жены погиб в боях за Воронеж»: у нового начальника областного управления МВД особая связь с городом

Генерал-майор воспринял воронежский регион, как родной Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

На первой пресс-конференции в Областном доме журналистов новый начальник ГУ МВД по Воронежской области генерал-майор Максим Петрушин рассказал о личной истории, которая перевернула его восприятие нового места службы.

Генерал-майор признался, что Воронеж покорил его атмосферой «города-сада», комфортом и «счастливыми глазами людей».

Однако, по его словам, настоящее принятие города произошло даже не из-за архитектурных красот, а благодаря семейным архивам.

Максим Петрушин восхитился историей Воронежа Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всего за несколько месяцев до переезда в Воронеж семья Петрушиных занималась восстановлением истории рода. В обновленных списках Книги памяти, которая постоянно пополняется данными о погибших в годы Великой Отечественной войны, они нашли информацию о судьбе прадеда супруги Максима Петрушина. Долгие годы он значился «без вести пропавшим». Но архивный поиск вернул его из небытия: 20 января 1943 года он пал смертью храбрых в боях за освобождение Воронежа и захоронен в братском могиле в Хохольском районе.

- Я приехал сюда не только работать, но и жить, и с первых дней воспринимаю этот регион как родной регион. Мне очень интересна история, - подчеркнул Максим Юрьевич.

Трагическая дата и место гибели родственника стали для нового начальника полиции символом и даже знаком свыше.

- Буквально первое официальное мероприятие, которое я посетил уже в должности, — это был День памяти и скорби на Чижовском плацдарме, — поделился Максим Петрушин.

Это совпадение он назвал мощным символом, окончательно убедившим его в неслучайности назначения.

Отдельным стало восхищение генерала-майора восстановлением города. Он привел исторические факты: из 20 тысяч зданий в годы оккупации было разрушено 18,5 тысяч. Немецкое командование пророчило городу восстановление через 50–100 лет, а советские власти даже рассматривали вариант сноса руин и строительства нового города на новом месте.

- А воронежцы доказали, что город будет жить, и восстановили его за три года! — подчеркнул Максим Петрушин.

Он отметил, что люди, прожившие здесь всю жизнь, возможно, привыкли к этой мощи духа, но ему, приехавшему со свежим взглядом, эта энергия, глубина, порядочность и патриотизм видны особенно ярко.

- Ну разве это не символ, чтобы здесь не только жить и знать эту историю, традиции, но еще и приносить пользу этому региону с колоссальной историей, с красивой природой, с прекрасным городом. А самое главное, ценность — это, конечно, люди, которые здесь живут, - подытожил начальник ГУ МВД во Воронежской области.