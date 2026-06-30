О мерах по улучшению ситуации с топливом рассказали воронежские власти

фото: Правительство Воронежской области

29 июня состоялось совещание федерального штаба по ситуации нефтепродуктового рынка, которое провел вице-премьер Александр Новак. В селекторном режиме к мероприятию присоединился врио губернатора Воронежской области Сергей Трухачев. Главными темами встречи стали - запас топлива в регионах, текущая ситуация с бензином и дизелем и дополнительные меры поддержки внутреннего рынка.

Особый акцент на заседании был сделан на бесперебойном обеспечении горючим агропромышленного комплекса. Александр Новак рекомендовал регионам проанализировать эффективность использования топливных ресурсов, выстроить взвешенный подход к их распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Успех зависит от синергии в работе федеральных ведомств, местных властей и частных поставщиков.

По итогам диалога принято решение усилить мониторинг по трем векторам: динамика цен, физическое наличие запасов и надежность логистических маршрутов. Регионы теперь обязаны направлять в штаб еженедельную информацию по ситуации.

фото: Правительство Воронежской области

СИТУАЦИЯ НА ВОРОНЕЖСКИХ АЗС

В Воронежской области поступили сведения с почти 180 автозаправочных станций. Более половины из них подтвердили стабильный запас ходовых марок топлива — снижения обеспеченности не зафиксировано.

Однако ценовая политика операторов разделилась. Федеральные сети придерживаются стратегии сдерживания, удерживая цены или корректируя их строго в рамках инфляции. Региональные игроки вынуждены подстраиваться под биржевые котировки, а часть из них уже переключилась на импортные партии, что влияет на конечную стоимость литра.

Чтобы не допустить ажиотажного спроса и перекосов в распределении, большинство сетей продлили ограничительные меры на отпуск в одни руки. Так, один из крупных федеральных операторов установил лимиты: в черте города — не более 20 литров бензина и 60 литров дизеля; на трассах — те же 20 литров бензина, но до 200 литров «солярки». При этом в компании отметили об улучшении логистики, что должно ускорить подвоз топлива.

У другого крупного игрока правила: до 30 литров бензина в бак и до 30 литров дизеля на обычных АЗС, но на автомагистралях планка поднимается до 250 литров дизельного топлива. Сохранен и запрет на розлив бензина в канистры. Впрочем, на некоторых независимых и даже федеральных заправках фиксируются краткосрочные перебои с отдельными видами горючего — в штабе это связывают с временными графиками доставки.

Важно отметить, что резервный фонд ГСМ для нужд спецслужб и экстренных служб в области сохраняется. Правительство региона держит ситуацию на контроле.