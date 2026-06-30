Воронежская область перейдет на единые правила для ЖКХ, инвестиций и газа

фото: Правительство Воронежской области

29 июня врио губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел плановое оперативное совещание, главной темой которого стала предстоящая тарифная кампания 2027 года. С докладом о грядущих изменениях выступила министр тарифного регулирования региона Людмила Шелякина, обозначив вектор, который затронет каждый аспект жилищно-коммунальной сферы: от платежек за тепло и воду до квитанций за вывоз мусора и техническое обслуживание газовых труб.

ИНВЕСТИЦИИ ВМЕСТО РАСТВОРЕНИЯ ДЕНЕГ

Законодательство уже текущего года смещает фокус на развитие инфраструктуры за счет роста инвестиций. Ключевое нововведение — значительное расширение круга организаций, которые теперь обязаны разрабатывать инвестпрограммы. В этот список попадают: концессионеры; единые теплоснабжающие и гарантирующие организации; предприятия, чей износ основных средств превышает 60%; компании, где более 10% объектов признаны аварийными.

На сегодняшний день такие программы утверждены лишь в 12 районах области. Остальным муниципалитетам дан дедлайн — до 1 октября 2026 года.

– Инвестиционные программы – это не просто формальность, а реальный инструмент модернизации сетей и оборудования. Сейчас они есть только у 12 муниципальных районов. У остальных осталось время до 1 октября 2026 года, чтобы их подготовить. Все эти нововведения направлены на то, чтобы заложенные в тарифы деньги действительно шли на обновление инфраструктуры, а не «растворялись» в текущих расходах, - пояснила Людмила Шелякина.

ОДНИ ПРАВИЛА ДЛЯ ЧАСТНЫХ И ГОСКОМПАНИЙ

Второй блок изменений касается справедливости при расчете прибыли. Ранее частные ресурсоснабжающие организации могли закладывать в тариф 5% прибыли, а государственные и муниципальные предприятия — нет. Теперь это неравенство устраняют, но плавно.

Вводится поэтапная шкала:

· с 2027 года — 2% от объема расходов;

· с 2028 года — 3%;

· с 2029 года — полные 5%, единые для всех.

В профильном министерстве особо отмечают: эта мера направлена не на «накрутку» платежей для граждан. Для муниципальных предприятий это возможность создать финансовую «подушку безопасности» на случай аварийных сезонов, а также мощный стимул к внутренней оптимизации — прибыль должна быть результатом эффективной работы, а не автоматической наценкой.

фото: Правительство Воронежской области

ЕДИНЫЕ СТАВКИ НА ГАЗ И ТАРИФЫ НА МУСОР

С 1 января 2027 года в Воронежской области впервые вводятся единые стандартизированные ставки на техническое обслуживание, установку и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Методика унифицирует процесс:

1. Единый размер ставок для всех специализированных организаций в границах субъекта РФ;

2. Четкое нормирование времени на каждый вид работ (проверка, ремонт, замена деталей);

3. Учет только экономически обоснованных затрат.

Также с 2027 года меняется и методология расчета выручки региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Тарифы переходят с учета по объему (кубометры) на учет по массе (тонны).

Заслушав доклад, Сергей Трухачев акцентировал внимание на двух аспектах:

– Безусловно, очень важно формировать новые инвестиционные программы, но не менее важно следить, как реализуются в муниципалитетах уже принятые, – отметил врио губернатора.