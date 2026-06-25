Воронежская область и Беларусь: новый виток сотрудничества от строительства до водоподготовки

Фото: Правительство Воронежской области

В центре переговоров — удвоение товарооборота, обновление пассажирского флота, дорожные компетенции и новая инициатива по усилению парламентского измерения сотрудничества.

В первый день форума состоялась развернутая двусторонняя встреча воронежской делегации с заместителем Премьер-Министра Республики Беларусь Александром Тереховым, а также с руководством министерств, отвечающих за внешние связи, строительство и промышленность. Помимо Юрия Матузова, Воронежскую область представлял первый заместитель председателя регионального правительства Данил Кустов. Также в переговорах участвовал председатель совета директоров ЗАО «ГК БелИнжиниринг» Денис Станкевич.

Фото: Правительство Воронежской области

Александр Терехов, приветствуя гостей, особо подчеркнул, что Беларусь рассматривает Воронежскую область как одного из важнейших российских партнеров. Локомотивом взаимодействия он назвал строительную отрасль: уже реализованные проекты доказали свою эффективность, и стороны намерены не только сохранить, но и нарастить этот трек. Второе системное направление — городской электротранспорт. Вице-премьер напомнил, что еще в апреле 2025 года воронежская делегация изучала белорусский опыт эксплуатации электробусов, а затем регион получил несколько машин для опытной эксплуатации. «Мы готовы участвовать в обновлении пассажирского транспорта как в областном центре, так и в районах», — заявил Терехов.

Кроме того, белорусская сторона предложила свои наработки в строительстве и ремонте мостовых сооружений. В текущем году в республике ремонтируются пять крупных мостов, и полученные компетенции могут быть востребованы в Воронежской области. Не осталась без внимания и аграрная сфера: по словам Терехова, у сторон есть широкий спектр тем для совместной работы в сельском хозяйстве.

Данил Кустов, выступая от имени губернатора Александра Гусева, поблагодарил белорусских коллег за прием и конструктивный настрой. Он пояснил, что глава региона не смог лично возглавить делегацию из-за трагических событий 22 июня, когда в результате вражеского удара по гражданскому предприятию в Воронеже погибли мирные жители, десятки получили ранения. В области объявлены дни траура, и Александр Гусев сосредоточен на ликвидации последствий.

Кустов напомнил, что системное сотрудничество между регионом и республикой ведется с 2019 года. За пять лет товарооборот вырос вдвое, а после встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Гусева была поставлена амбициозная задача — удвоить показатели к концу нового пятилетнего периода. «У нас закреплены ответственные лица по каждому ведомству, — отметил Кустов. — Основные направления — строительство, промышленность, сельское хозяйство и гуманитарные проекты».

Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, в свою очередь, выступил с инициативой, выводящей партнерство на качественно новый уровень. Он предложил подписать отдельное соглашение о сотрудничестве между Воронежской областью и Могилевским областным Советом народных депутатов.

Фото: Правительство Воронежской области

– Крепкие межпарламентские связи — это фундамент для любых социально-экономических проектов, Юридически оформленный диалог позволит нам оперативно перенимать успешные практики по самому широкому кругу вопросов, – подчеркнул Юрий Матузов.

Это предложение было встречено с интересом и, как ожидается, получит развитие в ближайшее время.

Помимо переговорной повестки, по инициативе Юрия Матузова часть делегации посетит минскую станцию водоподготовки. Проблема модернизации систем водоснабжения и водоотведения сегодня особенно остра для ряда районов Воронежской области, и белорусские технические решения могут стать готовым ответом на этот вызов.

Фото: Правительство Воронежской области

Итогом первого дня форума стала обоюдная договоренность о продолжении интенсивной работы на всех уровнях – от профильных министерств до законодательных собраний. Следующим практическим шагом должно стать подписание межпарламентского соглашения, которое придаст сотрудничеству дополнительную устойчивость и системность.

Александр Иванов