Воронежская область и Беларусь: новый виток сотрудничества от строительства до водоподготовки

В центре переговоров — удвоение товарооборота, обновление пассажирского флота, дорожные компетенции и новая инициатива по усилению парламентского измерения сотрудничества.
В первый день форума состоялась развернутая двусторонняя встреча воронежской делегации с заместителем Премьер-Министра Республики Беларусь Александром Тереховым, а также с руководством министерств, отвечающих за внешние связи, строительство и промышленность. Помимо Юрия Матузова, Воронежскую область представлял первый заместитель председателя регионального правительства Данил Кустов. Также в переговорах участвовал председатель совета директоров ЗАО «ГК БелИнжиниринг» Денис Станкевич.
Александр Терехов, приветствуя гостей, особо подчеркнул, что Беларусь рассматривает Воронежскую область как одного из важнейших российских партнеров. Локомотивом взаимодействия он назвал строительную отрасль: уже реализованные проекты доказали свою эффективность, и стороны намерены не только сохранить, но и нарастить этот трек. Второе системное направление — городской электротранспорт. Вице-премьер напомнил, что еще в апреле 2025 года воронежская делегация изучала белорусский опыт эксплуатации электробусов, а затем регион получил несколько машин для опытной эксплуатации. «Мы готовы участвовать в обновлении пассажирского транспорта как в областном центре, так и в районах», — заявил Терехов.
Кроме того, белорусская сторона предложила свои наработки в строительстве и ремонте мостовых сооружений. В текущем году в республике ремонтируются пять крупных мостов, и полученные компетенции могут быть востребованы в Воронежской области. Не осталась без внимания и аграрная сфера: по словам Терехова, у сторон есть широкий спектр тем для совместной работы в сельском хозяйстве.
Данил Кустов, выступая от имени губернатора Александра Гусева, поблагодарил белорусских коллег за прием и конструктивный настрой. Он пояснил, что глава региона не смог лично возглавить делегацию из-за трагических событий 22 июня, когда в результате вражеского удара по гражданскому предприятию в Воронеже погибли мирные жители, десятки получили ранения. В области объявлены дни траура, и Александр Гусев сосредоточен на ликвидации последствий.
Кустов напомнил, что системное сотрудничество между регионом и республикой ведется с 2019 года. За пять лет товарооборот вырос вдвое, а после встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Гусева была поставлена амбициозная задача — удвоить показатели к концу нового пятилетнего периода. «У нас закреплены ответственные лица по каждому ведомству, — отметил Кустов. — Основные направления — строительство, промышленность, сельское хозяйство и гуманитарные проекты».
Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, в свою очередь, выступил с инициативой, выводящей партнерство на качественно новый уровень. Он предложил подписать отдельное соглашение о сотрудничестве между Воронежской областью и Могилевским областным Советом народных депутатов.
– Крепкие межпарламентские связи — это фундамент для любых социально-экономических проектов, Юридически оформленный диалог позволит нам оперативно перенимать успешные практики по самому широкому кругу вопросов, – подчеркнул Юрий Матузов.
Это предложение было встречено с интересом и, как ожидается, получит развитие в ближайшее время.
Помимо переговорной повестки, по инициативе Юрия Матузова часть делегации посетит минскую станцию водоподготовки. Проблема модернизации систем водоснабжения и водоотведения сегодня особенно остра для ряда районов Воронежской области, и белорусские технические решения могут стать готовым ответом на этот вызов.
Итогом первого дня форума стала обоюдная договоренность о продолжении интенсивной работы на всех уровнях – от профильных министерств до законодательных собраний. Следующим практическим шагом должно стать подписание межпарламентского соглашения, которое придаст сотрудничеству дополнительную устойчивость и системность.
Александр Иванов