Медицинские обследования бесплатно: кому положены и как пройти

Фото: АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"

Вместо того, чтобы гадать, почему колет в боку и искать ответы в интернете, пройдите профилактические мероприятия. Представители страховой компании «СОГАЗ-Мед» отмечают, что сделать это можно бесплатно по полису ОМС – в удобное время в районной поликлинике. Не получается долгое время попасть на прием к врачу по ОМС? Помните, что полис — это не просто документ для поликлиники, а ваш реальный инструмент для защиты прав в сфере здравоохранения. И если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», представители компании бесплатно разберутся в ситуации и помогут попасть на прием к врачу. Не ждите, просто обратитесь по телефону, напишите или зайдите в офис.

Существует немало заболеваний, которые протекают бессимптомно и переходят в хроническую форму, день за днем подтачивая наше здоровье, ухудшая качество жизни и даже сокращая её продолжительность. Современная медицина выделяет четыре типа хронических неинфекционных заболеваний схожих в одном – они являются причиной высокой смертности. Это сердечно-сосудистые заболевания, онкологические новообразования, сахарный диабет и хронические болезни органов дыхания. Хорошая новость в том, что какими бы коварными ни были эти недуги, обнаружить их можно.

Здоровье для каждого – шаг к долгой жизни

В России разработан комплекс мер – профмероприятия. В их число входят профилактические медицинские осмотры, диспансеризация и диспансерное наблюдение. Они реализуются в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, которая ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации.

Что входит в профмероприятия

Включает в себя бесплатный для пациента комплекс мероприятий: анализы крови, флюорографию легких, электрокардиографию, осмотры врачей различных специальностей и др. Это поможет выявить возможные заболевания на ранней стадии и позволит вовремя начать лечение.

В Центрах медицины здорового долголетия вам доступна двухэтапная модель обследований: оценка биологического возраста и анкетирование, углубленные исследования предрисков преждевременного старения.

Профмероприятия: кому и когда

Диспансеризацию по полису ОМС каждые три года могут проходить граждане с 18 до 39 лет. После 40 лет – ежегодно. Она проводится в два этапа. Лица, нуждающиеся в динамическом наблюдении, подлежат постановке на диспансерный учет. Кратность наблюдения в течение года, объём обследования и лечения утверждены Минздравом для каждого заболевания.

Как пройти обследования

Записаться на бесплатные обследования можно через сайт «Госуслуги», лично в поликлинике, к которой вы прикреплены, через электронную регистратуру.

Помощники пациентов в системе ОМС

Перечень доступной медпомощи по ОМС большой и постоянно расширяется. Есть вопросы о системе ОМС или столкнулись с нарушениями: отказом в медпомощи по ОМС, затягиванием сроков обследования или намеками на платные услуги? Помните, что полис ОМС — это не просто документ для поликлиники, а также реальный инструмент для защиты прав в сфере здравоохранения. Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», представители компании вам помогут. Бесплатно разберутся в ситуации и добьются положенного по закону лечения. Просто позвоните по номеру 8-800-100-07-02, напишите на сайте sogaz-med.ru или зайдите в ближайший офис «СОГАЗ-Мед».

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